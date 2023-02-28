Ünlü Şef Yalçınkaya’dan MSB’nin sahra mutfağına ziyaret

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya, Hatay’da Milli Savunma Bakanlığı’nın kurduğu sahra mutfağını ziyaret etti.

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya, Hatay’da Milli Savunma Bakanlığı’nın kurduğu sahra mutfağını ziyaret ederek, depremzedeler için yemek pişirdi. Milli Savunma Bakanlığı, o anları sosyal medya hesabından, “Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya ile Mehmetçiklerimiz bir araya geldi, sahra mutfağımızda depremzede vatandaşlarımız için birbirinden lezzetli yemekler pişirdi” ifadeleri ile paylaştı.