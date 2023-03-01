Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya ve ekibi depremzedeler için yemek yapıyor

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya ve gönüllü ekibi, Hatay’da sahra mutfağında askerle birlikte depremzedelere yemek hazırlıyor. Günde 3 öğün olmak üzere 10 bin kişilik yemek yaptıklarını belirten Yalçınkaya, "Burada da askeri iki tane mutfak var, sahra mutfağı. Bu mutfaklarda hem asker kardeşlerimiz var hem de Savunma Bakanlığında çalışan aşçı arkadaşlarımız var. Biz de onlara iki gündür destek veriyoruz. Yemek yapıyoruz, dağıtıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ın Defne ilçesine gelen ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya ve gönüllü ekibi, sahra mutfağında askerlerle birlikte depremzedeler için yemek yapıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla ocağın başına geçen şefler; kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini özenle hazırlıyor. Depremin ikinci gününden beri sahada olduğunu belirten Yalçınkaya, "Depremin ikinci gününden beri sahadayız. Hem güvenlik görevlilerine hem de konteyner kentteki kardeşlerimize yemek yapıyoruz. Burada da askeri iki tane mutfak var, sahra mutfağı. Bu mutfaklarda hem asker kardeşlerimiz var, hem de Savunma Bakanlığında çalışan aşçı arkadaşlarımız var. Biz de onlara iki gündür destek veriyoruz. Yemek yapıyoruz, dağıtıyoruz. Burada yaklaşık 10 bin kişiye 3 öğün olmak üzere yemek çıkarıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlara protein ağırlıklı yemek yaptıklarını söyleyen Yalçınkaya, "Hatay tabii diğer illere göre daha farklı ve gerçekten depremi sert yaşamış. Maraş merkezli bir deprem ama burası daha şiddetli hissetmiş. Şu anda yaptığımız şey protein. İlk 20 gün bakliyatla geçti. Şu anda bütün amacımız buradaki kardeşlerimize daha protein, dengeli karbonhidrat çünkü onların da ciddi bir beslenmeye ihtiyaçları var. Bu yönde yoğurttur, ettir, etli sebzeli yemekler konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.