Ünlü sanatçı Altan Karındaş Marmaris’te toprağa verildi

Muğla’da tedavi gördüğü Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybeden ünlü tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, Marmaris’te düzenlenen törenle toprağa verildi.

Marmaris Armutalan Mahallesi camisinde kılınan cenaze namazına Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve yardımcıları ile vatandaşlar katıldı. Marmaris’te yaşayan sanatçı Selma Ankara Sonat ve Yönetmen Umur Özlüer, Orsel Sonat da cenazeye katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Altan Karındaş, Armutalan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sanatçının manevi kızı Hülya Uğurlu, "Çok üzgünüm, annem ile her gün konuşuyorduk zaten, son üç ayımız sürekli hastanelerde geçmişti. Ben 35 yıldır ona evlatlık yapıyorum. Ülkemiz çok büyük bir değerini kaybetti. Ölüm sebebi korona virüs değil. Korona virüs hastalığını daha önce geçirip atlattı, yaşa bağlı çoklu organ yetmezliğinden vefat etti" diye konuştu.

Ülkenin çok kıymetli bir sanatçısını kaybettiğini ve bunun üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, "Bizim Altan Hanım’la farklı bir bağımız vardı, manevi oğlum derdi bana. Hatta son konuşmamızda ’Benim cenazemi sen kaldır, beni sahipsiz bırakma’ dedi. Pandemi sebebiyle yüz yüze çok görüşemesekte sık sık telefonda konuşuyorduk" dedi.

Usta oyuncunun meslektaşı Selma Ankara Sonat ise, "Hepimizin yaşadığı kırgınlıkları yaşıyordu, oyuncunun yaşı yoktur, ölene kadar sahnede olmalıyız. Mesleği ile ilgili arayan soran yok diye kırgındı. Hastaneye yatmadan iki gün önce görüntülü konuştuk. Burada İstanbul’da olduğundan daha fazla görüşüyorduk ama pandemi araya girince Turunç’taki evine gidemedim, sürekli görüntülü konuşma yapardık. Türkiye’nin en değerli tiyatro sanatçılarındandı, tiyatroya imza atmış bir oyuncu idi. Hayat dolu bir insandı" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar görüntü yönetmenliği ve gazetecilik yapmış olan Umur Özlüer, "Altan abla çok değer verdiğimiz, örnek aldığımız bir ustamızdı. Çok kıymetli bir arkadaşımızı kaybettik, başımız sağolsun. Değerlerimiz bir bir gidiyor. 8 Mart Kadınlar Günü’nde onu ebediyete uğurladık. Anıldıkça yaşayacak’’ diye konuştu.

Altan Karındaş, en son 10 yıldır yaşadığı Marmaris İkinci Bahar Huzurevi’nde Marmaris Belediyesinin projesi kapsamında 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümünde ’Ayağa Kalk’ adlı anma filminde rol almıştı.