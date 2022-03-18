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Ünlü oyuncu ve şarkıcı Cem Kılıç, İzmir’de patron oldu

Unutulmaz dizi ve filmlerin başarılı oyuncusu Cem Kılıç, yıllardır aynı zamanda şarkıcılık da yapıyor. Kılıç, bu kez çok sevdiği İzmir’de Times adlı mekana ortak olarak iş dünyasına atıldı.

Genel 18.03.2022, 11:47
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Cem Kılıç, İzmir’de patron oldu

Unutulmaz dizi ve filmlerin başarılı oyuncusu Cem Kılıç, yıllardır aynı zamanda şarkıcılık da yapıyor. Kılıç, bu kez çok sevdiği İzmir’de Times adlı mekana ortak olarak iş dünyasına atıldı.

20 yıldır oyunculuğunun yanında şarkı da söylediğini dile getiren Kılıç, İzmirlilerin çok seveceği bir mekan açtıklarını belirtti. Cumartesi akşamları kendi mekanında sahne alan ünlü oyuncu, eğlenceli sahnesi ile misafirlere unutulmaz saatler yaşatıyor.

Ekmek Teknesi dizisinin efsane karakterlerinden Korkut’u canlandırdıktan sonra ününe ün katan Kılıç, “Aslında 20 yıldır müzik yapıyorum. Televizyonda yaptığımız işler daha çok kitlelere ulaştığı için daha çok oyunculuğum ön plana çıktı. İstanbul’da 20 yıl aralıksız Beyoğlu’nda müzik yaptım. Pandemiden sonra İstanbul’dan kaçmak için de bir bahane arıyordum. Ortağım Murat’la böyle bir girişimde bulunduk. İzmir’de patron olduk diyebiliriz. Kısa sürede hızla artan grafik var. İzmirliler bizi anlamaya başladı.” dedi.

Yoğun tempoyu seviyorum

Sinema filmlerine devam ettiğini belirten Kılıç, "Dizi çok fazla kabul edemiyorum. Çok zaman alan bir iş. 25 yılda 1000 bölümün üzerinde dizide oynadım. Gençliğim ve orta yaşım dizi setlerinde geçti. Yine de kafama göre bir proje olursa tabiki dizilere dönebilirim. Tiyatro yapmaya devam ediyorum. Daha çok filmlerde kullanıyorum şarkılarımı. Şarkıyı yazınca onu piyasaya çıkarmak gibi uğraşın içine girmiyorum. Kenarda 20 bestem var. Film çekerken filmlere dahil ettiğim bestelerim var. Bestelerimi zevk için yapıyorum. Haftada en az iki tiyatro oyunu oynuyoruz. İzmir’de mekanımızla ilgileniyoruz. Yoğun tempoyu seviyorum. Aslızen’le çok sık görüşüyoruz. Kabul ederse onunla düet yapmak isterim. Ya da onun şarkılarından birini söyleyebilirim. İzmir’de müzikal tarafıma biraz ilgi göstereceğim.” diye konuştu.

“Şarkı yapar gibi senaryo da yazıyorum. Dizi de yazdım, çekilsin diye bir çaba sarfetmedim." diyen ünlü oyuncu, şöyle devam etti: "Günü gelince bu çalışmalarım ortaya çıkacaktır. Belki ben yapımcılığını üstleneceğim film ya da diziler olacak. Ben yapıp kenara koymayı seviyorum. Mutlaka bir ara değerini buluyor."

İzmir’de güzel bir mekan hazırladıklarını ifade eden Kılıç, "Times, çok kaliteli bir mekan oldu. Her ayrıntısına titizlikle yaklaşıyoruz. Aşçımız, mutfak elemanlarımız, garsonlarımız ve tüm çalışanlarımız çok iyiler. Kaliteden, yemeğin güzelinden, müziğin güzelinden ödün vermeden güzel bir mekan hazırladık. Açıldığımızdan beri çok güzel bir ilgi var.” dedi.

Times’ın işletmecilerinden Murat Yeniçeri, “Times, Avrupa’nın birkaç şehrinde de şubesi bulunan nezih bir mekan.. Times Sahne, Times Şef, Times Garden adında üç konsepti bir araya getirdik. Cem Kılıç’la birlikte açtık. Ramazan sonrasında güzel bir açılış yapacağız. Almanya’da mevcut restoranlarımızın yanısıra İzmir’deki ile aynı konseptte bir yer daha açıyoruz. Göl kenarında şahane bir yer oluyor. Almanya’da 20 yıl catering işiyle uğraştım. Yemeğinde müziğinde lezzeti Times’ta yaşanacak.” şeklinde konuştu.

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