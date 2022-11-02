Ünlü oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Rıza Akın rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akın’ın yarın Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması’nda düzenlenen törenin ardından Adana’da toprağa verileceği öğrenildi.

Ünlü oyuncu Rıza Akın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan kontrollerinde beyin kanaması geçirdiği belirlenmişti. Ameliyata alınan ve yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Akın, bugün hayatını kaybetti. 65 yaşında hayatını kaybeden oyuncu için yarın Beyoğlu Atlas Sineması’nda tören düzenleneceği ve ardından Akın’ın naaşının Adana’da toprağa verileceği öğrenildi.