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Ünlü oyuncu Pakize Suda, Muğla’da defnedilecek
Muğla’nın Fethiye ilçesindeki hastanede dün hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda, yarın Muğla’da toprağa verilecek.
Genel 22.12.2022, 11:59
Muğla’nın Fethiye ilçesindeki hastanede dün hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda, yarın Muğla’da toprağa verilecek.
Fethiye’de tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Pakize Suda’nın cenazesi, Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii’nde yarın kılınacak cuma namazı sonrası, Menteşe Şehir Yeni Mezarlığına defnedilecek. Pakize Suda’nın aslen İzmirli olduğu, Muğla’nın Menteşe ilçesinde ablası ve yeğeninin yaşadığı öğrenildi.
"Teyzem Muğla’yı çok severdi"
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Suda’nın yeğeni Sanatçı Dilara Elagözlü, "Teyzem Pakize Suda Muğla’yı çok severdi. Teyzemin en yakın akrabası, en yakını annem ve benim. Bu nedenle Menteşe’ye defnedilecek" dedi.