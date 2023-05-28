Ünlü oyuncu Ozan Güven oyunu kullandı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanan ünlü oyuncu Ozan Güven, "Hayırlı olsun inşallah" dedi.

Ünlü oyuncu Ozan Güven, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanmak üzere Topkapı Üniversitesi TSYD Yerleşkesi’ne geldi. Güven, oyunu 1225 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullanan oyuncu Ozan Güven, "Hayatınız çok zor bu kadar kalabalıkla" diyen bir vatandaşa, "Hepiniz şahitsiniz oyumu kullandım" şeklinde cevap verdi. Güven, daha sonra "Hayırlı olsun inşallah" diyerek okuldan ayrıldı.