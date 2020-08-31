Ünlü oyuncu Demet Evgar’ın acı günü

Ünlü oyuncu Demet Evgar’ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren babaannesi Sabahat Evgar, memleketi Manisa’da kılınan cenaze ardından toprağa verildi. Cenazeye katılan ünlü oyuncu Demet Evgar, ‘sevgilim’ dediği babaannesinin tabutu başından bir an olsun ayrılmazken, cenaze namazında da ön safta yer tuttu.

Manisalı ünlü oyuncu Demet Evgar’ın babaannesi Sabahat Evgar (88) son yolculuğuna uğurlandı. Kaldığı yazlıkta ayağı kayarak yere düşen Sabahat Evgar, kaldırıldığı hastanede beyin kanamasından dolayı hayatını kaybetti. Evgar için Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ünlü oyuncu Demet Evgar da katıldı. Demet Evgar, annesi Bingül Evgar, babası Levent Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar ile birlikte taziyeleri kabul ederken, babaannesinin tabutu başından bir an olsun ayrılmadı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında Demet Evgar annesiyle birlikte ön safta yer tuttu. Helallik istendiği zaman elini kalbinin üzerine koyan Demet Evgar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Namazın ardından cenaze, Çatal Mezarlığına defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu.