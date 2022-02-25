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Ünlü oyuncu Arda Kural, sağlık problemleri nedeniyle yaşadığı zorlulukları anlattı

Ünlü oyuncu Arda Kural, sağlık problemi yaşadığı dönemdeki zorlulukları anlatarak, “Bu süreçte bir sürü meselem oldu ve yaşadım. Düşmanlarım oldu, benimle uğraşanlar, çekemeyenler oldu, kıskananlar oldu. Benim sektöre, içinde bulunduğum camiaya küskünlüğüm oldu” dedi.

Genel 25.02.2022, 19:19
Ünlü oyuncu Arda Kural, sağlık problemleri nedeniyle yaşadığı zorlulukları anlattı

Ünlü oyuncu Arda Kural, sağlık problemi yaşadığı dönemdeki zorlulukları anlatarak, “Bu süreçte bir sürü meselem oldu ve yaşadım. Düşmanlarım oldu, benimle uğraşanlar, çekemeyenler oldu, kıskananlar oldu. Benim sektöre, içinde bulunduğum camiaya küskünlüğüm oldu” dedi.

Geçmişte oynadığı film ve dizilerle ünlenen oyuncu Arda Kural, sağlık sorunlarını atlatmasının ardından yaşadığı süreç hakkında İhlas Haber Ajansına (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Yaşadığı süreçte düşmanlarının ve onunla uğraşanların, çekemeyenlerin, kıskananların olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Kural, içinde bulunduğu camiaya küskünlüğünün olduğunu ve sanat camiasından destek istemediğini söyledi.

“Bu süreçte benim içinde bulunduğu camiaya küskünlüğüm oldu”

Yaşadığı zorlu sürecin detaylarını paylaşan Kural, “Bu süreç yoğun bir süreçti. Aslında benim sevdiğim bir süreçti, böyle şeyler yaşamaktan memnun olan biriyim. Biraz tuhaf bir yapım vardır, acı çekmeyi severim. Çünkü acı her şeyi anlatır bana göre. Tamamen mutlu olmak benim dünyamda her şeyin bitmesi gibi bir şey oluyor. Ama acı, keder, ıstırap, zorluklar olduğu zaman yaşadığımı hissediyorum. Ama bu sonsuza kadar böyle devam ederse bir anlamı, bir önemi yok. Bu süreçte bir sürü meselem oldu ve yaşadım. Düşmanlarım oldu, benimle uğraşanlar, çekemeyenler oldu, kıskananlar oldu. Benim, sektöre, içinde bulunduğum camiaya küskünlüğüm oldu. Hep kötü insanların üstüne giden, onların aralarına giren, başkaldıran bir mizaca sahibim. Bunu yaptım ve sonucunda da yalnız kaldım. Sanat camiasından da bir destek istemedim. Bu benim savaşımdı ve ben kimseyi katmak istemedim. Arkamda halk vardı, sevenlerim vardı. Bu güzel bir savaştı, ben kendimi gösterebilecektim ve benim başarmam gereken şeylerdi” dedi.

“Yalnız kaldım, mücadele edebilmem için bir şeylerin anlaşılması ve benim de anlatabilmem gerekiyordu”

”Bu süreçte kendime dönük, biraz doğayla iç içe, spiritüel, biraz İslam felsefesine dayalı düşüncelerimden, yoğunlaşmalarımdan ötürü çıkarımların bana olan faydalarını toparlamaya başladım” diyerek konuşmasını sürdüren Kural, “İnsanların beni sevmesinden hoşlanmayan çok fazla kişi ortaya çıktı. Yani ‘sen insanlara alçakgönüllü müsün, mütevazı mısın ya da ne yapıyorsun ki insanlarla star ve izleyici arasında olması gereken iletişimin dışında onlarla ilişki kurup, onların benimsemesini nasıl yapıyorsun, biz o değiliz, eğer sen buysan seni istemiyoruz. Çünkü biz hava da atarız insanlara yüksekten de bakarız’ şeklinde ötelemeler, dışlamak adına yapılan faaliyetler oldu. Bu tabi işin görünmeyen yüzü. Ama bunu basite alabilirim, hayat zaten budur diyebilirim. Ben starlık havası atmak meselesinde onlarla aynı fikirde değilim. Ben bu tavrı gösteren herkesin yanlış, benim doğru olduğumu ve herkesin bana doğru dönmesi gerektiğini düşünüyorum ve vurguluyorum. Çünkü bu halktan ayırma bir şekilde işi bırakmama, sektörden ayrılmama neden oldu ki o dönemin gerektirdiği buydu. Çünkü üzerimde bütün bakışları farklı şekilde değiştirmişlerdi. Yalnız kaldım, mücadele edebilmem için bir şeylerin anlaşılması ve benim de anlatabilmem gerekiyordu. Bugün 10 yıl sonra bile hala herkes Arda diyebiliyorsa, 1 hafta içerisinde sosyal medyadan 41 milyon kişi etkileşime girebiliyorsa bu beni çok mutlu ediyor. Bu gerçekten davamda haklı ve özgür kalabildim demek oluyor. Ben sevenlerim olmadan yapamam benim bütün yıldızlığım bütün hikayem budur. Ben ortaya çıkıp onlara o gösteriyi yapıyorsam, tavrımla oyunculuğumla bir şeyler sunuyorsam hep onlarla alakalı. Ben oyunculukta kameraya kamera olarak bakmam, izleyicinin gözü olarak bakarım. Oyunumu oynarken onların bakışına bir iletişim sağlayarak oynarım ki oyunculuğum hakkında da çok şey söylendi. Ama taklit etmeyi bildiler” diye konuştu.

“Senaryolarım var, filmler yapacağım, izleyicinin zihniyle oynayacağım”

Gelecek projelerinden bahseden Kural, “Yeni projelerim var. Ben sinemayı kitlesel bir iletişim aracı olarak kullanarak seyirciye ulaşmak istiyorum. Ben bir senaristim, yönetmenim ve aynı zamanda da oyuncuyum. Senaryolarım var, filmler yapacağım. İzleyicinin zihniyle oynayacağım, onlarla uğraşırım, çünkü onlar da benimle aşık atıyor. Onlarla uğraşmak, bir şeyler verebilmek hoşuma gidiyor. Bunun böyle olduğu da belliydi sadece fırsatlarımın önüne geçildi, yapamadım. O fırsatları oluşturup yapabilmek istiyorum. Benim seyirciyle olan ilgim şu an eskisinden daha üst seviyeye vardı. Biraz daha tecrübe kazandım, daha bilinçli daha güçlü oldum. Kendimi izliyorum ve ‘evet Arda sensin, rahat ol’ diyorum. Halkın beni koyduğu konum öyle güzel ki herkes engel olmaya çalışıyor. Bunu harcatmak istemiyorum ve ideallerimi gerçekleştireceğim” ifadelerini kullandı.

“Ben sizin arkadaşınız da olurum çünkü bana göre sevgi çok kıymetli bir şey”

Mental ve fiziksel toparlanma sürecinden bahseden ve sevenlerine seslenen Kural, “Bunlar normal şeyler, insanın tipi değişiyor. Diyetisyenimle görüştüm. Bir çay önermişti, önce çay mı falan dedim, ama çok iyi geldi. Bir ayda baya kilo verdim. Biraz da spor yapıyorum, zamanla daha iyi olur. Sevenlerime de şunu söylüyorum sizi çok seviyorum. Ben internete giriyorum, sosyal medyada takılıyorum ve sizinle iletişim kuruyorum. Ne düşünüyorsunuz, ne diyorsunuz diye size bakıyorum. Söyledikleriniz o kadar güzel şeyler ki, basit şeyler değil. Bir insanın sevilmesi basit bir şey değil. Bu sevgiden çok memnunum ve ben tabii ki her şeyden önce canınızdan bir parça gibi olduğumdan memnunum. Ben sizin arkadaşınız da olurum çünkü bana göre sevgi çok kıymetli bir şey. Aktörlük, sinema, oradaki atmosfer ile seyirci arasındaki uzaklığın biraz dışında bir konu ama siz de öylesiniz” dedi.

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