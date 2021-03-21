banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Seren Serengil'den üzücü haber!
Seren Serengil'den üzücü haber!
Erdoğan'dan anlamlı paylaşım...
Erdoğan'dan anlamlı paylaşım...
Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı
Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki 'Tatlı Rekabet'
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki 'Tatlı Rekabet'

Ünlü milyarder Hadid, Ayasofya Camii’nde namaz kıldı

Ünlü mankenler Gigi ve Bella Hadid’in babası, milyarder iş adamı Mohamed Hadid Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nde namaz kıldı. 5 çocuğunun da Arapça isimleri olduğunu söyleyen Hadid, “Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye” dedi.

Genel 21.03.2021, 18:01
1
Ünlü milyarder Hadid, Ayasofya Camii’nde namaz kıldı

Ünlü mankenler Gigi ve Bella Hadid’in babası, milyarder iş adamı Mohamed Hadid Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nde namaz kıldı. 5 çocuğunun da Arapça isimleri olduğunu söyleyen Hadid, “Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye” dedi.

Ünlü model ve oyuncular Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid Türkiye’ye geldi. Sultanahmet’te bir otele yerleşen Hadid, Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nde namaz kaldı. Hadid’e gezisinde Evrim Kırmızıtaş Başaran, Ömer Faruk Başaran, iş adamı Hüseyin Çelik ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç eşlik etti. Bol bol fotoğraf çekilen Hadid, camilerin mimarisi ve tarihi hakkında bilgi aldı.

Milyarder iş adamı Mohammed Hadid geziden önce kaldığı otelde basına açıklamalarda bulundu. Yıllardan beri Türkiye’ye geldiğini söyleyen Hadid, Suriye’nin İdlib kentinde 7 yaşından 9 yaşına kadar Arapçasını geliştirmek için yaşadığını söyledi. İskenderun’da da bir süre kaldığını dile getiren Hadid, Türkiye’ye 20. kez geldiğini ifade etti.

“Bir dahaki sefer çocuklarımla geleceğim”

Türkiye’nin muhteşem bir ülke olduğunu kaydeden Hadid, “Türkiye’yi çok seviyorum. Yemeklerine bayılıyorum. O kozmopolit atmosferi yaşamak çok hoşuma gidiyor. Manzara inanılmaz. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Bir dahaki sefer çocuklarımla geleceğim. Türkiye’nin güzel yerlerini birlikte keşfedeceğiz. Bodrum gittiğim yerlerden bir tanesiydi. Bundan sonra diğer yerlere de gitmek istiyorum. Alaçatı, Antalya, Kapadokya ve Gaziantep gibi yerlere de gitmek istiyorum. Özelikle Gaziantep’e gitmek istiyorum. Zeugma Müzesi’ni merak ediyorum. Ziyaret edeceğim” dedi.

“Burası inanılmaz bir ülke”

Gazetecilerin “Türkiye’de en çok nereyi beğendiniz?” sorusunu yanıtlayan Hadid, “Burası inanılmaz bir ülke. Kültürün ve tarihin harmanlandığı bir yer. O yüzden tek bir yeri söylemek o kadar zor ki. İstanbul’da müzeler, saraylar, camiler var. Hepsi birbirinden güzel. Her köşeden insan birbirinden gizli hazineleri keşfediyor. Bu çerçevede burada 4-5 hafta geçirebilirsiniz. O yüzden tek bir yeri söylemek haksızlık diye düşünüyorum” diye konuştu.

Salı gününe kadar İstanbul’da olacağını söyleyen Hadid, “Salı gününden sonra ofise geri dönmem lazım. Los Angeles’a gideceğim. Bir dahaki sefere muhakkak çocuklarımı getireceğim. Sadece çocuklarımı değil, torunlarımı da getireceğim. Çok fazlalar. O yüzden sıra sıra getirmeyi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye”

Bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söyleyen Hadid, “Maria’nın ismi Zayn, Alanın ismi Emel, Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye. Bella çocuğunun adını Khai koydu. Hayriye’nin kısaltılmışı oluyor. Oğlunun adı da Enver. Benim adım Muhammet Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammet. 5 çocuğumun Müslüman isimleri var” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 30 55
5. Alanyaspor 30 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 30 39
12. Konyaspor 29 36
13. Rizespor 29 34
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Başakşehir 30 30
18. Ankaragücü 29 29
19. Erzurumspor 30 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 29 25
Takımlar O P
1. Giresunspor 27 56
2. Samsunspor 27 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 27 46
8. Tuzlaspor 27 41
9. Bandırmaspor 27 38
10. Bursaspor 26 37
11. Ümraniye 27 37
12. Boluspor 27 32
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 26 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 27 25
17. Ankaraspor 27 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 29 32
17. Newcastle 29 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Real Madrid 28 60
3. Barcelona 27 59
4. Sevilla 28 55
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 28 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 28 30
14. Getafe 28 29
15. Cádiz 27 29
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 28 25
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 27 23
20. Huesca 28 21