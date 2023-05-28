Ünlü komedyen Cem Yılmaz oyunu kullandı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne gelerek oyunu kullandı. Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile ünlü komedyen arasında renkli diyaloglar yaşandı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyunu kullanmak için TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne geldi. Sabah saat 08.30 sıralarında okula gelen Yılmaz, 1226 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile ünlü komedyen arasında renkli diyaloglar yaşandı.

Oyunu kullanan ünlü komedyen, sandık görevlilerine ’kolay gelsin’ dileklerinde bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Yılmaz, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla fotoğraf çekildi. O esnada Cem Yılmaz’ın gençlerden ‘100 TL para’ istemesi gülüşmelere neden oldu.