Ünlü Deprem Bilim Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, son yolcuğuna uğurlandı

Beylikdüzü’nde dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü deprem bilimci Dr. Oğuz Gündoğdu, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle daha öncede ameliyat olduğu öğrenilen ünlü deprem bilimci akademisyen Dr. Oğuz Gündoğdu 75 yaşında hayatını kaybetti. Gündoğdu için Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii’nde öğle namazı arından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, ailesi sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Eşinin vefatıyla ilgili konuşan Leyla Gündoğdu, “Stent takılacaktı 2 tane stentleri takıldı yoğun bakıma aldılar gayet iyiydi. Akşamüstüne doğru gece fenalaşmış apar topar hastaneye gittik. Pıhtı atmış maalesef kurtaramadık” dedi.

Dr. Gündoğdu’nun oğlu Özgün Gündoğdu ise babasının vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Büyük bir acı biz babamızı ülkemizde büyük bir bilim adamını kaybetti. Bir anda oldu beklemediğimiz şekilde. Ne mutlu ki çok fazla seveni var. Bu ülkeye çok fazla eser bırakmış ve arkasında bir sürü öğrenciler bırakmış. Onların yanımızda olması bizim acımızı hafifletiyor” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Berk Üstündağ ise üzgün olduğunu ifade ederek, “Değerli bir bilim adamı olmasının yanında kıymetli ve erdemli bir insandı. Biz özellikle 1999 depreminden sonra yoğun bir çalışma içerisinde olduk. Her zor anda kritik anda herhangi bir görev beklemeden yerinde insanlara faydalı olabilmek için toplumsal görevini yerine getirmekteydi. Biz önemli bir dostumuzu ve ağabeyimizi kaybettik. İnşallah bundan sonra da onunla başlattığımız çalışmaları hem bilimsel hem de özellik İstanbul önceliğindeki depremle ilgili çalışmalarımızı da ilerletmeye çalışacağız” diye konuştu.

“Mekanı Cennet Olsun”

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise “ Oğuz hoca deprem biliminde halkı bilinçlendirme noktasında yapmış olduğu çalışmalarda açıkçası rahmetli müdürümüz Ahmet Mete Işıkara’dan sonra bu misyonu üstlenmiş kişilerin başında gelmekteydi. Halkın anlayacağı dilde onlara depremle ilgili bilgileri çok net sunan bir hocamızdı. Sadece söyleyeceğimiz şey Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlere baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun” dedi.

Gündoğdu’nun cenazesi kılınan namazın ardından Büyükçekmece Mezarlığı’na defnedildi.