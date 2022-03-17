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Unkapanı Köprüsü’nün gidişatı nasıl olacak?

Unkapanı Köprüsü’nün bağlantı noktasında yaşanan ayrılmalar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, “82 yıllık bir köprü burası. 3-4 ay önce projelendirme işine başlamıştık. Çünkü derzlerin bakımı ve onarımı şarttı. Bugün itibari ile bunu hızlandırdık. 2-3 ay içerisinde bunların bakımına gireceğiz. Köprüyü tamamen trafiğe kapatmadan özellikle derzlerin bakım ve onarımını yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Genel 17.03.2022, 09:32 17.03.2022, 10:22
Unkapanı Köprüsü’nün gidişatı nasıl olacak?

İstanbul’da kar yağışı ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu geçtiğimiz Cuma günü Unkapanı Köprüsü bağlantı noktalarında ayrılmalar yaşanmış, köprü bir süreliğine trafiğe kapanmıştı. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri köprü üzerinde çalışmalarını gerçekleştirerek köprüyü yeniden trafiğe açmıştı. 82 yıllık Unkapanı Köprüsü’nde yaşanan sorunla ilgili konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, “Unkapanı Atatürk Köprüsü 3 parçadan oluşan, 1 ve 3 derzlerde, 3 ve 4 derzlerde ikinci parça, 4’üncü ve 6’ıncı derzlerde 3 parçadan oluşan dubalar üzerinde yüzen bir köprüdür. Yere sabitlenmiş, soketlenmiş bir köprü değildir. Mekanizma olarak da 4’üncü derzin olduğu yerde menteşeyle kapı şeklinde açılarak gemilerin geçişinin sağlandığı bir köprüdür. Cuma günü yaşadığımız sorun, tam da açılır kapılardaki hem büzüşmeden kaynaklı soğuk havada, hem de rüzgârdan kaynaklı bir açılma yaşanmıştı” dedi.

“Yapısal bir sorun olmadığını değerlendirdik”

Yapılan müdahaleden söz eden Alpay, “Biz o gün teknik ekibimizi hemen buraya gönderdik. Burayı işleten Deniz Hizmetleri Müdürlüğümüz konuya müdahale ettiler. Biz burayı açmadan önce yapısal bir sorun olup olmadığını uzman görüşleri ve proje hazırladığımız grupla beraber değerlendirdik. Yapısal bir sorun olmadığını, tamamen köprünün soğuk havalarda genleşmesi, rüzgar etkisi ve tabii ki bunların da ayarlanması gereken özellikle kara tarafındaki gergilerin çalışmamasından dolayı ayar da yapılamadığı için olduğunu tespit ettiler ve söylediler. Kapı biraz açılmıştı ve iterek kapatıldı. Kilit mekanizması takıldı” diye konuştu.

“Derzlerin bakımı ve onarımı şart”

Köprüde daha önceden yapılan bakım çalışması ile ilgili bilgi veren Alpay, “2007 ve 2014’lü yıllarda köprü bakıma giriyor. Ancak bakım bu köprünün yüzmesini sağlayan dubalarda yapılıyor. 6 tane derzde bir bakım ve kendi mekanik gergi sistemlerine mekanik aksamlarına bir bakım yapılmıyor. 82 yıllık bir köprü burası. Biz bunu yaklaşık 3-4 ay önce projelendirme işine başlamıştık. Çünkü derzlerin bakımı ve onarımı şarttı. Bugün itibari ile bunu hızlandırdık. Tekrar devam ediyor. Planımız o ki 2-3 ay içerisinde bunların bakımına gireceğiz. Yani köprüde hiçbir sorun yok demek doğru değil ama yapısal olarak ve köprünün çalışmasında sadece konfor olarak sıkıntılar var. Köprünün şu anda araç trafiğine açık olmasında uzmanlardan ve yetkili akademisyenlerden aldığımız görüş üzerine bir sorun yok. Köprünün kendisi yüzer sistem olduğu için yapısal bir sıkıntı olmadığı ancak derzlerin mutlaka yapılması gerektiğini biliyoruz. Projelerini hazırlıyorduk” diye konuştu.

“Bu köprü o köprü değildi”

Unkapanı Köprülü Kavşağı’nda yapılan çalışmanın Unkapanı Atatürk Köprüsü ile alakalı olmadığını söyleyen Alpay, “Unkapanı Köprüsü yeni yapıldı. Yeni yapılan köprünün derzi nasıl açılır diye konuşuldu. Bu köprü, o köprü değildi. Orası bu köprünün çıkışındaki Unkapanı Köprülü Kavşağı. Onun sistemi tamamen fore kazık sistemiyle yere sabitlidir. Bu yüzen köprü Unkapanı Atatürk Köprüsü’dür” dedi.

“Her gün kontrolleri yapılıyor”

Unkapanı Atatürk Köprüsü’nde yapılacak çalışmalardan söz eden Alpay, “Unkapanı Köprülü Kavşağı’nı yaparken buranın tamamen trafiğe kapatılması sorundu. Dolayısıyla bunu da programlayarak bu köprüyü çok kısa süreli dahi olsa tamamen trafiğe kapatmadan özellikle derzlerin bakım ve onarımı yaparak çıkmayı hedefliyoruz. Şu anda araç trafiğinde problem yaşanmıyor. Her gün kontrolleri yapılıyor. Proje konusunda hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

#yapılmas #ayrılmalar #unkapanı
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