Bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle trafiğe kapatılan Unkapanı Köprüsü, yapılan çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Fatih ve Beyoğlu’nu birbirine bağlayan 88 yıllık Unkapanı Köprüsü, ikiye ayrılmış ve bağlantı noktasında 20 santimlik boşluk oluştuğu için trafiğe kapatılmıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından Unkapanı Köprüsü, yeniden trafiğe açıldı.