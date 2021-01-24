Üniversitenin geliştirdiği yazılımlar engelli öğrencilere kolaylık sağlıyor

Şanlıurfa’da bulunan Harran Üniversitesi, geliştirdiği çok sayıda yazılımla engelli öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmesine olanak sağlıyor.

Şanlıurfa’da bulunan Harran Üniversitesi, engelli durumda olan öğrencilerinin eğitimlerine devam edebilmesi için çok sayıda yeni yazılım geliştirdi. Yazılımlar sayesinde çeşitli engelleri bulunan öğrenciler, rahatlıkla eğitimlerine devam edebiliyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Türkiye’deki erişilebilirlik ve engelli bireylere ilişkin güncel çalışmaları dikkate alarak öğrencilere sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması konusunda ekip olarak sürekli bir çalışma içinde olduklarını belirtti. Covid-19 salgını nedeniyle üniversite bünyesinde 30 Mart 2019 tarihinden bu yana başlayan uzaktan eğitim ve öğretim faaliyetlerinde üniversitede öğrenim gören özel gereksinimli öğrenciler için önemli adımlar atıldığını aktardı. Bu kapsamda, özel gereksinimli öğrencilerle bireysel olarak iletişime geçildiğini Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, Haruzem ve akademik birimlerin iş birliği ile öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, ders materyallerinin sesli, yazılı, tasvir edilmiş kaynağa dönüşümünün sağlandığını söyleyen Rektör Çelik, öğrencilerin yetersizlik türlerine göre alternatif sınav uygulamalarının yapıldığını ifade etti.

Akademik ve İdari Personel Kılavuzu hazırlandı

Rektör Çelik, Engelli Öğrenci Koordinatörlüğünün yoğun gayretleri sayesinde çalışmaların ivme kazanarak devam ettiğini belirtti. Bu doğrultuda, El-Battani Kütüphanesi bünyesinde Erişilebilir Kaynak Ofisi kurulduğunu, bu ofisin erişilebilir materyal uygulamalarına, basılı, sesli dönüşüme imkan tanıdığını dile getirdi. Ayrıca, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğüne fiziki mekan belirlendiğini, web sitesinin aktif hale getirildiğini, tüm birimlere akademik personel arasından engelli öğrenci birim temsilcisi seçildiğini ve akademik ve idari personele engelli öğrencilere sunulan hizmetler hakkında bilgi vermek, farklı engel gruplarına yönelik temel bilgileri ve öğretimsel uyarlamaları sunmak için “Akademik ve İdari Personel Kılavuzu” hazırlandığını açıkladı.

Erişilebilirlik Belgesi için başvuru yapılacak

Rektör Çelik, engelli öğrencilerin ve vatandaşların üniversitedeki mekanlara erişilebilirliğini sağlamak için, merkezi derslik, merkezi kütüphane, merkezi kafeterya, Gap Yenev, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu, kapalı spor salonu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binalarında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formuna göre yapılan çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek bakanlığın “Erişilebilirlik Belgesi” için de başvuru yapacaklarını ifade etti.