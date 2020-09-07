Üniversite öğrencisi genç kekik ve nane aromalı domates yetiştirdi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan fen bilgisi öğretmenliği 1’inci sınıf öğrencisi Ebru Çolakerol, yaptığı genetik çalışmalarla kekik ve nane kokulu, lezzeti ve aroması da kekik ve nane olan domates yetiştirdi.

Çukurova Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1’inci sınıf öğrencisi Ebru Çolakerol 4 yıl önce öğretmeninin teşvikiyle genetik alanında çalışmalar yapmaya başladı. Yaptığı bu çalışma ile kekik ve nane bitkisinin koku ve lezzet genlerini ayıran Çolakerol, daha sonra bu bitkilerin genlerini domatese aktardı. Yaptığı birkaç denemede önce başarısız ve diktiği domatesler kuruyan Ebru Çolakerol, pes etmeden çalıştı.

Son olarak saksı içerisinde 2 kök domatesi yetiştirmeyi başaran üniversite öğrencisi kızın diktiği domateslerden kekik ve nane kokulu, tadı da kekik ve naneyi andıran domates ortaya çıktı. Çalışmalarının devam edeceğini ve Türkiye’yi tohumda dışa bağımlı olmaktan kurtarıcı çalışmalar yapmayı hedeflediğini belirten Ebru Çolakerol “Kekik ve nane kokulu domates elde ettim. Genetik bilimlerini kullanarak kekiğin gen aromasını domatese aktararak elde ettim. Lise 2’den bu yana bu projenin üzerinde çalışma yapmaktayım. Okulda hocamın bana katkısı çok büyük oldu kendisine de teşekkür ederim. Bu projedeki amacım devletimizin tohumda dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak yeni projeler yapmak için bir başlangıç. Domatesi ve bitkisini kokladığınız zaman kekik ve nanenin kokusunu alabilirsiniz. Ayrıca yediğiniz zamanda ağzınıza domates ile birlikte kekik ve nane aroması da gelecektir. Bir sonraki projem acılı domates üretmek” dedi.