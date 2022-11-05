Üniversite öğrencileri, kurtarılmış hayvanlara umut oldu

İzmir Kavram Meslek Yükseokulu’nun Hayvan Hakları Kulübü üyeleri, başlattıkları mama bağış etkinliğiyle kurtarılmış hayvanlara destek oldu. 200 kilogramı aşan mama toplayan öğrenciler, hem hayvanları besledi hem de onlarla güzel vakit geçirdi.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) Hayvan Hakları Kulübü, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Kulüp üyeleri ve danışman öğretmen Burçin Büyükdöğerli, Kemalpaşa ilçesinde bulunan Angels Farm Sanctuary adıyla bilinen Çiftlik Hayvanlarını Kurtarma Çiftliği’ndeki hayvanlar için mama bağışı etkinliği başlattı. İki hafta boyunca okulda stant açan kulüp üyeleri, öğretmenlerden ve öğrencilerden aldıkları bağışlarla 200 kilogramı aşkın mama topladı. Daha sonra topladıkları mamaları çiftliğe götüren ekip, burada hem hayvanları besledi hem de onlarla güzel vakit geçirdi.

"İnanılmaz mutluyuz"

Hayvan Hakları Kulübü adına konuşan öğrencilerden Eylül Öztürk, 140 türden 3 binden fazla hayvanın bulunduğu çiftlikte şiddet mağduru, terk edilmiş veya engelli hayvanların barındığını belirterek, "Bu çiftlikte bu canlılara ikinci bir yaşam imkanı sunuluyor. Biz de arkadaşlarımız ve hocalarımızla birlikte buraya gelerek hayvanlarla iletişime geçmek, onlara sevgi göstermek ve bağışta bulunarak onlara yardımcı olmak istedik. Buradaki canlıların bu mamalardan faydalanacağını bilmek bizim için çok mutluluk verici. Hayvanlar, insanlar kadar duygusal canlılar. Biz de burada onlarla temas ederek, sevgimizi gösterip onları mutlu edebilme şansını yakaladık. O yüzden inanılmaz mutluyuz" dedi.

"Hayvan sahiplenmek isteyenlerin önce buraya gelmesi ve daha bilinçli olması gerekiyor"

Hayvanat bahçeleri yerine kurtarılmış hayvan çiftliklerinin ön planda durması gerektiğini söyleyen Eylül Öztürk, "Böylelikle hem bilinç düzeyimiz yükselir hem de daha mutlu hissedebiliriz. Burada yaşayan hayvanları gördükten sonra böyle çiftlikleri daha fazla ziyaret etme isteği oluştu. Hepimiz birer insan olarak ve insani görevlerimizi yerine getirmek amacıyla bu tarz yerlere daha çok gitmemiz gerekiyor. Bir hayvan sahiplenmek isteyen insanların satın almadan önce buraya gelmesi ve daha bilinçli olması gerekiyor. Şiddet mağduru, terkedilmiş veya fiziksel engeli bulunan hayvanları görmek çok üzücü. ’Satın alma, sahiplen’ bilincinin oluşması için bu gibi yerleri gezmenin çok katkısı olacaktır" diye konuştu.

Çiftlikteki hayvanlarla dolu dolu bir zaman geçiren ekip, ziyaretin sonunda çiftliğe tekrar geleceklerinin sözünü verdi.