Üniversite adaylarına online moral

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSMEK Sınava Hazırlık Merkezi tarafından üniversiteye hazırlanan öğrenciler ve ailelerine yönelik düzenlenen ‘Pandemi dönemi psikolojik sağlamlık’ konulu online seminere katılan Başkan Alinur Aktaş, öğrencilere moral verdi.

Üniversite adayı gençlerin sınava hazırlanmasından, sınav sonrası doğru tercih yapmalarına kadar her alanda destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSMEK Sınava Hazırlık Merkezi tarafından düzenlenen online seminerde üniversite adayları ve ailelerini bir araya getirdi. BUSMEK Rehber Öğretmeni Psikolojik Danışman Gamze Özdemir’in yönettiği seminere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım ve Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Aynur Tezgör de katılarak öğrencilere zorlu sınav maratonunda moral verdi. Seminerde pandemi döneminin öğrenciler üzerindeki olumsuz tesirleri, ergenlik dönemi değişimlerine ayak uydurma süreci, stresle baş etme, konsantrasyon, verimli çalışma, hedefe bağlı bir sistemle ilerleme gibi konular ele alındı.

Seminere konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da dijitâl eğitimlerde kullandıkları yapay zekâ destekli Raunt programının avantajlarını anlatıp, bu hizmeti sağlamanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi. Üniversite adaylarına tavsiyelerde bulunan Başkan Aktaş, “Eğer isterseniz, azmederseniz, gayret gösterirseniz başaramayacağınız hiçbir şey yok. Üniversite eğitimlerinizde okuduğunuz bölümlerde başarı sağlamanız önemli, ayrıca günümüzde farklı alanlarda kendinizi geliştirmeniz de çok önemli. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Ayrıca öğretmen arkadaşlarımıza bu zor süreçte fedakâr çalışmaları için teşekkür ediyorum” dedi.

Yirmi yılı aşkın öğretmenlik geçmişi olduğunu dile getiren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım ise plânlı programlı çalışmanın önemini vurguladı. Kaldırım, “BUSMEK marifetiyle eğitim faaliyetlerinde hayata geçirdiğimiz yenilikler, diğer şehirlerin de dikkatini çekiyor. Bununla bizler gurur duyuyoruz. Her zaman size destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Öğrenciler ve veliler de ücretsiz sunulan bütün bu imkânlardan ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve BUSMEK ailesine teşekkür etti.