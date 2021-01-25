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Unilever’den su tasarrufu için çağrı

Unilever, beklenen mevsimsel yağışların gerçekleşmemesi sonucunda ortaya çıkan susuzluk riskine karşı ev temizliğinde su tasarrufu çağrısı yaptı. Şirket, su tasarrufu konusunda önerilerde bulundu.

Genel 25.01.2021, 09:00
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Unilever’den su tasarrufu için çağrı

Unilever, beklenen mevsimsel yağışların gerçekleşmemesi sonucunda ortaya çıkan susuzluk riskine karşı ev temizliğinde su tasarrufu çağrısı yaptı. Şirket, su tasarrufu konusunda önerilerde bulundu.

Dünyada yaşamın devamlılığı için vazgeçilmez bir kaynak olan su, iklim değişikliğine bağlı kuraklık, nüfus artışı ve kaynakların aşırı kullanımı gibi nedenlerle tehlike altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ülkemiz genelinde de 2020 yılının aralık ayında yağışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı. Özellikle sonbahar döneminde beklenen yağışların istenen seviyelerde gerçekleşmemesi başta İstanbul gibi büyük şehirler olmak üzere ülke genelinde baraj doluluklarını etkiledi. Bu durumu göz önünde bulunduran Unilever, su tasarruf için çağrı yaparken, tasarruf için önerilerde bulundu.

Ev içi su tüketimini iyileştirmek hem gerekli hem de mümkün

Verilen bilgiye göre, Cif, Domestos, OMO, Rinso, Yumoşve Vim gibi temizlik ve hijyen ürünleriyle Türkiye’de 10 hanenin 9’una ulaşan Unilever, su verimliliği konusunda da uzun yıllardır çalışan bir şirket. Unilever Ev Bakım Kategorisi, ‘Temiz Gelecek Vizyonu’ kapsamında1 milyar euroluk yatırımla 2030 yılına kadar şirketin ev ve çamaşır bakım ürünlerini, fosil yakıttan elde edilmiş kimyasallardan tamamen uzaklaştırmayı hedefliyor. Tüm ev bakım markalarını dahil ederek 2020 yılında başladığı bu yolculukta, ürünlerin karbon ayak izini azaltmanın yeni yollarını da ortaya koyuyor. Temiz Gelecek Vizyonu ile ürünlerin hem üretiminde hem de kullanımında su verimliliğine odaklanmaya devam eden şirketin Ev Bakım Kategorisi, diğer yandan kamuoyunda da su tüketimi bilincinin artmasına katkı sağlıyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Leyal Eskin Yılmaz, “Su kıtlığı bugün gezegenimizde yaşanan en önemli sorunlardan biri. Uzmanlar insanlığın büyük bir su krizi ile karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekerken su kaynaklarının verimli ve akılcı kullanımı yaşamsal önem taşıyor. 2010 yılında başladığımız Sürdürülebilir Yaşam Planı kapsamında, Unilever Ev Bakım Kategorisi olarak kullanıcı su ayak izini yüzde 7 oranında azaltmayı başardık. Şirketimizin Temiz Gelecek Vizyonu ile bu konuda üretim süreçlerimizi ve ürünlerimizin performansını her geçen gün iyileştirmeye devam ediyor ve aynı zamanda tüketicileri de su kullanım alışkanlıklarında somut değişiklikler için teşvik ediyoruz. Tüm dünyada ev bakım ürünlerimiz ile milyarlarca insanın temizlik ve hijyen ihtiyacını karşılarken temiz ev, temiz gezegen ve temiz bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Şirket, ev temizliği ve günlük yaşam alışkanlıklarını değiştirerek su kaynaklarının korunmasına destek için şu önerilerde bulundu:

’’ Çamaşırlarınızı yıkarken gereğinden fazla deterjan kullanmak daha fazla köpüğe sebep olur ve makinenizin durulamak için daha fazla su harcamasına yol açar. Her yıl 1 milyon ev doğru miktarda deterjan kullansa 16 milyon nüfuslu İstanbul’un 1 günlük suyu korunmuş olur.

Ön yıkama yapmayın ve her yıkamada sadece ambalaj üzerinde tavsiye edilen kadar deterjan kullanın. Kaliteli bir deterjan kullanarak hem ön yıkamaya gerek olmadan aynı leke çıkarma performansına ulaşabilir hem de her yıl bir çocuğun 10 yıllık içme suyunu kurtarabilirsiniz.

Çamaşırları biriktirerek yıkayın, makineyi az çamaşırla çalıştırmayın. Bir çamaşır makinesi her yıkamada ortalama 176 litre su kullanır. Haftada yalnızca bir makine daha az çamaşır yıkayarak yılda yaklaşık 9 ton suyu koruyun. Bu yöntemi tercih eden 5 ev her yıl bir insanın hayatı boyunca kullanacağı suyu koruyabilir.

Daha az su kullanılarak üretilen konsantre yumuşatıcıları ve deterjanları tercih edin,yılda ortalama 85 bin ton suyun kurtarılmasına daha üretim aşamasında katkı yapın.

Toz alırken sprey formüllü temizleyiciler ve mikrofiber bez kullanın. Böylece su değiştirmeye ihtiyaç duymazsınız.

Zorlu kirler için doğru ürün kullanarak tek seferde ve daha az su ile temizlik yapın.

Temizlenen yüzeye uygun, leke bırakmayan ürünler tercih edin. Böylece su ile durulamaya gerek kalmasın.

Bulaşığı elde değil makinede yıkayın ve makineyi tam dolmadan çalıştırmayın.

Saniyede bir damla akıtan musluk yılda yaklaşık 1 ton su harcar, evdeki muslukların ve sifonların su kaçırmadığından emin olun.

Su tasarruflu armatür kullanarak günde ortalama 38 litreye kadar suyu koruyun.

Temizlik bezlerini akan su yerine su dolu leğende veya makinede yıkayın.

El yıkarken, diş fırçalarken, tıraş olurken ve duş alırken gereksiz olan her an suyu kapatın’’.
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