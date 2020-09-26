UNICEF Türkiye, Türkiye’de İlk Kez Kripto Para İle Bağış Kabulüne Başladı

Kripto para işlem platformu Paribu, UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Türkiye Milli Komitesi ile çocukların geleceği için iş birliğine gittiğini duyurdu.

Buna göre, UNICEF Türkiye, Bitcoin ve Ethereum kripto para birimlerini Paribu üzerinden alabilecek, tutabilecek ve bağış kabul edebilecek. Bugüne kadar dünyada yalnızca ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Fransa’da bu uygulamayı hayata geçiren UNICEF, Türkiye ile beşinci ülkede bu imkâna kavuşacak.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki, “UNICEF, dünya çapında her çocuğun tüm haklarına kavuşması için yürüttüğü faaliyetlerini sadece gönüllü bağışlarla gerçekleştiriyor. UNICEF’in çalışmalarını desteklemek isteyenlere kripto parayla bağış olanağı sunarak yenilikçi bir projeyi hayata geçiriyoruz. İş birliğimizle birlikte Türkiye’de bu konuda öncü bir adım atılıyor. En zor durumdaki çocuklar için yürütülen çalışmalara geleceğin finans dünyası üzerinden de katkı sağlama imkânı oluşturmaktan dolayı heyecan duyuyoruz” dedi.

Çocukların eğitimi ve ihtiyaçlarının karşılanması konularının Paribu’nun temel değerleri arasında olduğunu belirten Paribu CEO’su Yasin Oral şöyle konuştu:

“UNICEF zor koşullardaki çocukların ihtiyaçları için çalışmalar yürüten önemli bir organizasyon. Bu bizim de sorumluluk aldığımız bir konu. Yarının dünyasını inşa etmek için çocukların eğitim ve sağlık başta olmak üzere ihtiyaçlarının karşılanması konusunda kayıtsız kalınmaması gerektiğine inanıyoruz. Teknolojinin yardımıyla önemli bir fonun oluşması için Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz.”

Paribu ile UNICEF Türkiye’nin iş birliği kapsamında ilk aşamada popüler kripto para birimleri Bitcoin ve Ethereum ile bağış yapılabilecek.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak ve bağışta bulunmak için ParibuLog’u ziyaret edebilirsiniz.

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Paribu Hakkında:

2017 yılında Yasin Oral’ın öncülüğünde kullanıma açılan Paribu, kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem hizmeti sunuyor. 700 binin üzerinde kullanıcısı bulunan platform, 7/24 kesintisiz yatırma çekme işlemleri ve hızlı destek ekibi ile kripto para işlemlerini kolaylaştırıyor. Paribu hakkında daha fazla bilgi için www.paribu.com adresini kullanabilirsiniz.

UNICEF Hakkında:

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. UNICEF’in çalışmaları tamamen gönüllü olarak verilen fonlarla desteklenmektedir. UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin kaynak geliştirme çalışmaları hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için www.unicefturk.orgadresini ziyaret edebilirsiniz.