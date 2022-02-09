banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Benzine zam
Benzine zam

UNDP ile Kartepe Zirvesi için protokol imzalandı

27 Mart tarihlerinde yapılacak Kartepe Zirvesi için protokol imzalandı.

Genel 09.02.2022, 16:10
UNDP ile Kartepe Zirvesi için protokol imzalandı

27 Mart tarihlerinde yapılacak Kartepe Zirvesi için protokol imzalandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, 2017 yılından bu yana düzenlediği Kartepe Zirvesi bu yıl "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" teması ile düzenlenecek. 24-27 Mart tarihlerinde yapılacak zirve öncesinde tarihi Sırrı Paşa Konağı’nda, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından hazırlanan protokole imza atıldı.

"Tüm Türkiye’de yaygınlaşmasını temenni ediyorum"

Yapılan anlaşmanın büyük ilgi gördüğünü söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bugün 2 ayrı protokol imzaladık. Bunlardan bir tanesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve UNDP arasında, bir diğeri ise Marmara Belediyeler Birliği ve UNDP arasında oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve UNDP arasında yapılan protokol, Kartepe Zirvesi öncelikli bir protokol. Önümüzdeki mart ayında bir zirve gerçekleştirilecek. UNDP de bizimle partner olarak sürece katılım sağlayacak. Bu partnerlik ulusal ve uluslararası çok sayıda uzman tarafından ciddi bir ilgi gördü. Marmara Belediyeler Birliği ile UNDP arasındaki protokolde özellikle ‘çevre’ başlığını önceleyen ama aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile alakalı çalışmalar ele alınacak. Bu çalışmalar, Marmara Belediyeler Birliği bünyesindeki belediyelere farkındalık oluşturmak, uzman desteği sağlama anlamında da faydalı olacak. Marmara Belediyeler Birliği’nin geçtiğimiz yıl müsilaj nedeniyle ciddi çalışmaları olmuştu. Hem verecekleri desteklerden hem de şehrimize kadar gelip burada bizlerle beraber çeşitli istişarelerde bulunma nezaketini gösterdikleri için kendilerine teşekkürü borç biliyorum. İmzalanan bu 2 protokolün güzel sonuçlar doğurmasını, iyi örnekler ortaya çıkartıp tüm Türkiye’de yaygınlaşmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Önemli meselelerde iş birliği yapacağımıza inanıyorum"

Kocaeli’de bulunmaktan gurur duyduğunu belirten UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, "Belediyelerle yapacağımız ilk protokol çerçevesinde destek sunacağımız Kartepe Zirvesi’nde iklim değişikliği ve sürdürülebilir şehir gibi farklı konuları ele alacağımızı ve aynı zamanda göç meselesini burada tartışacağımızı burada belirtmek istiyorum. Marmara Belediyeler Birliği ile yapacağımız ikinci protokole istinaden özellikle sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleştirilmesi çerçevesinde çalışıyor olacağız. Bugün gerçekleştirdiğimiz tüm konuların arkasında da yine sürdürülebilir kalkınma amaçlarına dayalı bir felsefenin izlendiğini görüyoruz. Bu çerçevede afetlerin önlenmesi, çevre ve iklim gibi konuların ele alınması gibi önemli meselelerde iş birliği yapacağımıza inanıyorum ve çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan da çok büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 22 16
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11