Ümraniye’de Yaz Kur’an Kursu öğrencileri piknik programında buluştu

Ümraniye Belediyesi tarafından her yıl milyonlarca çocuğun Kur’an-ı Kerim, dini bilgileri öğrendiği Yaz Kur’an Kursları’nda eğitim alan 500 öğrenci, piknik programında bir araya geldi. Çeşitli aktivitelerin düzenlendiği etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Ümraniye Belediyesi tarafından Kültür Merkezleri’nde organize edilen ve her yıl milyonlarca çocuğun Kur’an-ı Kerim, dini bilgileri öğrendiği Yaz Kur’an Kursları’nda eğitim alan öğrenciler Millet Bahçesi’nde düzenlenen piknik programında buluştu. Düzenlenen piknik programına; Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Kuran Kursu hocaları, veliler ve 500 Kuran kursu öğrencisi katıldı. Öğrenciler düzenlenen programda, sureleri okuyarak çeşitli oyunlar oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliklerde bir birinden farklı oyunlara katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

“Güzel etkinlikler oldu”

Çocuklardan Şeyma Feride Kurt, “Okullar kapanınca Kur’an kursuna yazıldım. Kur’an öğrendim. Kursa katılmamda en çok annem destekçi oldu. Okulumuz bitti, yaz tatiline girdik. Girdiğimizde işte kursa başladık. Güzel etkinlikler oldu. Kursların her sene olmasını istiyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“Burada çok eğlendik”

Çocuklardan Almira İrem Yalçın, “Burada hem Kuran-ı Kerim’i hem de Elif, Ba’yı öğreniyoruz. Öğrenirkende eğleniyoruz. Burada Kuran-ı Kerim’i öğrendiğimiz için kutluyoruz. Burada çok eğlendik. Bu kutlamayı bize yaptığı için Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Burada okullar kapanınca çok güzel bir eğitim gördüm”

Aleyna Altın ise “Burada okullar kapanınca çok güzel bir eğitim gördüm. Kuran öğrendik, dualar öğrendik. Burada çok eğleniyoruz. İsmet Yıldırım’ın düzenlediği bu Millet Parkı içinde etkinlikler için Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Belediyemizin düzenlediği kurslara giderek her sene Kuran öğreniyorum”

Melike Seven ise “Okullar kapanınca Belediyemizin düzenlediği kurslara giderek her sene Kuran öğreniyorum. Ama çok tekrar yapmadığın için unutuyorum, tekrarlarımı yapıp Kuran öğreneceğim” dedi.