Ümraniye’de tam kapanma sonrası AVM’ler önünde normal günleri aratmayan yoğunluk

İstanbul’da korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte AVM’ler de bugün itibarıyla kapılarını açtı. Ümraniye’de bir AVM önünde normal günleri aratmayan uzun kuyruklar oluştu. Oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Ülke genelinde artan korona virüs vakaları nedeniyle 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar süren 17 günlük tam kapanma kısıtlamaları bugün itibarıyla sona erdi. Birçok işletme gibi AVM’ler de bugün itibarıyla açıldı. Vatandaşların yoğun ilgisi AVM’ler önünde normal günleri aratmayan uzun kuyruklara neden oldu. AVM girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından ateş ölçümü, HES kodu sorgulaması, maske kuralı gibi denetimler yapılırken oluşan kuyrukta zaman zaman kuralların ihmal edildiği de görüldü. Öte yandan oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.