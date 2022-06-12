Ümraniye’de polisler KADES ve UYUMA aplikasyonları hakkında bilgilendirme yaptı

Ümraniye’de polisler vatandaşlara KADES ve UYUMA aplikasyonları hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Toplum Destekli Polislik" faaliyetleri çerçevesinde Ümraniye ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. 10 Haziran tarihinde gerçekleşen çalışmada, "Kadın Varsa Yarınlar Var" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projeleri çerçevesinde, , Ümraniye Santral Etkinlik Alanında kurulan Girişimci Kadın Festivaline katılım sağlayan polisler, vatandaşlar KADES ve UYUMA aplikasyonları hakkında bilgilendirme ve broşürler dağıtarak konuya dikkat çekti.