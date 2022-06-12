banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

Ümraniye’de polisler KADES ve UYUMA aplikasyonları hakkında bilgilendirme yaptı

Ümraniye’de polisler vatandaşlara KADES ve UYUMA aplikasyonları hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Genel 12.06.2022, 11:09
Ümraniye’de polisler KADES ve UYUMA aplikasyonları hakkında bilgilendirme yaptı

Ümraniye’de polisler vatandaşlara KADES ve UYUMA aplikasyonları hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Toplum Destekli Polislik" faaliyetleri çerçevesinde Ümraniye ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. 10 Haziran tarihinde gerçekleşen çalışmada, "Kadın Varsa Yarınlar Var" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projeleri çerçevesinde, , Ümraniye Santral Etkinlik Alanında kurulan Girişimci Kadın Festivaline katılım sağlayan polisler, vatandaşlar KADES ve UYUMA aplikasyonları hakkında bilgilendirme ve broşürler dağıtarak konuya dikkat çekti.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur