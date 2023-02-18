Ümraniye Belediyesi’nden deprem bölgesine temizlik desteği

Ümraniye Belediyesi’nde görev yapan 45 temizlik işleri personeli, Kahramanmaraş Onikişubat’ta çevre temizliği çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ayrıca Hatay Yayladağ’da da belediyeye ait 4 çöp toplama aracı 8 personelle hizmet veriyor.

Türkiye, 6 Şubat’ta yüzyılın felaketini yaşadı. Bu afetin ardından tüm Türkiye’de büyük bir dayanışma örneği yaşandı. Ümraniye Belediyesi de ilk günden itibaren depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Şimdi de deprem bölgesindeki vatandaşların sağlığını korumak, salgın hastalık riskini en aza indirmek için 45 kişilik belediye temizlik personeli; resmi kurumlar, aşevleri, camiler, çocuk parkları, cadde ve sokaklar büyük bir özenle temizliyor.

53 personel, sahada temizlik çalışması yürütmeye devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından Ümraniye Belediyesi, temizlik çalışmalarına öncelik verdi. Çünkü deprem bölgesinin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de temizlik ve hijyen. İlerleyen günlerde salgın hastalıkların oluşmaması için Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri personelinden oluşan 45 kişilik ekip Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde resmi kurumlar, aşevleri, camiler, çocuk parkları, cadde ve sokakları temizliyor. Hatay Yayladağ da görev yapan 8 personel de 4 adet çöp toplama aracı hizmetlerine devam ediyor.