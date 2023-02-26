Ümraniye Belediyesi Hatay’da aşevi açtı

Ümraniye Belediyesine bağlı ekipler, Hatay’da aşevi ve ikram aracı ile görev alıyor. Depremzedeler için kurulan aşevinde günün belirli saatlerinde sıcak yemek servisi yapılıyor.

Ümraniye Belediyesi depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da görev aldı. Ümraniye Belediyesine bağlı ekipler Hatay Stadyumunda aşevi ve ikram aracı ile depremzedelere sıcak yemek ikramında bulunuyor. Aşevi ve ikram aracı günün belirli saatlerinde depremzedeler için görev alıyor.

Ümraniye Belediye personeli Hamza Aydın, “Biz Ümraniye Belediyesi olarak burada günlük bin 500, 2 bin kişiye yakın sıcak yemek çıkarıyoruz. Sabahları sıcak çorba ikramımız oluyor. Burada ikram aracımız mevcut, ikram aracımızda bisküvi, çikolata ve şeker gibi çok sayıda ürünümüz mevcuttur” dedi.