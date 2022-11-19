Ümraniye 3. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Anadolu yakasının en büyük kitap fuarı, “3. Ümraniye Kitap Fuarı” okurlarına kapılarını açtı. Türkiye’nin önde gelen 100 yayınevi ve birbirinden değerli 200 yazarın 9 gün boyunca okurlarla buluşacağı fuara, kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Ümraniye Belediyesi tarafından kitapseverleri yazar, şair ve yayınevleriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen Anadolu yakasının en büyük kitap fuarı olan “3. Ümraniye Kitap Fuarı” kapılarını açtı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği açılışa; Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, Onur konuk yazar M. Uğur Derman, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Santral Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen 3’üncü Ümraniye Kitap Fuarı, 100’den fazla yayınevi ve 200 yazarın katılımıyla gerçekleşti. Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinin yer aldığı fuarda, çok sayıda yazar okuyucularla buluşma fırsatını yakaladı.

“Kitapları sevmemiz lazım”

Konu hakkında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Bu yıl 3. Kitap Fuarını düzenledik. Kasım ayında kitap fuarı bir başka oluyor. Açılışının 2 saat olmasına rağmen yoğun bir katılım var. Kitap arkadaşlığı çok güzeldir. Kitapları hem okumamız, hem okutmamız lazım. Bunun içinde öğrenmemiz lazım. Bunları yapabilmeniz içinde kitapları sevmemiz lazım. 19 Kasım ile 27 Kasım arasında 9 gün boyunca kitap severleri ve İstanbulluları 3. Kitap Fuarı’na davet ediyoruz.” dedi.

“Burada kitapların her çeşidi var”

Fuara katılan vatandaşlardan Ümmü Gülsüm Taş ise “Buraya gelip kitap kokusunu almak, kitaplara dokunmak o kadar güzel ki. Özelllikle dergiler, ben dergi meraklısıyım. Burada kitapların her çeşidi var. Bence hafta sonları ebeveynler çocuklarını buraya getirsinler. Çocukları kitapla tanıştırsınlar. Kitapla yaşasınlar. Bu 3. Ümraniye Kitap Fuarı’nı açtığı için Ümraniye Belediyesine teşekkür ederim“ ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Yasemin Kahya ise “Bence gayet kaliteli ve içerik bakımından her şeyi bulabildiğimiz bir fuar, herkese tavsiye ediyorum. Fuara kızımla geldim. Kızım 2. sınıfa gidiyor. Hem ona hem de kendime kişisel gelişim kitabı bakıyorum.” diye konuştu.

Öte yandan, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuar 27 Kasım Pazar gününe kadar ziyaretçilerine açık olacak.