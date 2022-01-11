UMED’den intihar haberleri hakkında açıklama

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), intihar olayları hakkında yapılan haberler konusunda daha dikkatli davranılması gerektiğini açıkladı.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “İntihar olayları hakkında, haber çerçevesini aşan, okuru etki altında bırakan, ölümü son çare gibi sunan, yücelten, meşrulaştıran, çözüm yerine çözümsüzlüğü dayatan yayınlar yapılmamalıdır. Yazılı, görsel ve sosyal medyada intihar vakalarının detaylarıyla dramatize edilerek görsel öğeler eşliğinde sunulmasının, intihara eğilimli insan üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu unutulmamalıdır. Haber yapılacaksa gerekli bilgilerle yetinilmeli, yönteme değinilmemelidir” ifadeleri kullanıldı.