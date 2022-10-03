Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), "Kitlesel bir silaha dönüşen ve küresel bir güvenlik sorunu haline gelen dezenformasyonla mücadele elzemdir" dedi.

UMED tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Teknolojinin gelişmesiyle kamu hizmetlerinden eğlenceye, alışverişten eğitime pek çok alanda dijitalleşme kaçınılmaz oldu. Bu dönüşüm medya organlarında da yaşandı ve geleneksel medya organlarının yerini dijital teknolojiyi kullanan medya organları almaya başladı. Yeni medya dediğimiz bu platformlarda bilginin yayılma hızı arttı ve kitlelere ulaşması kolaylaştı. Bu durum enformasyonla beraber dezenformasyonun da yayılmasına neden oldu. Yani dijitalleşen dünyada yalnızca toplum yararına bir gelişim yaşanmadığı görülüyor. Silahlı terör de dijitalleşti ve hedef değiştirildi. Önceden saldırılarla devletleri yıpratmayı amaçlayan terör, artık kitlelere ulaşabilme kolaylığı elde etti ve dezenformasyonla toplumsal kaos oluşturmayı amaç edindi. Yeni medyayı terör amacıyla kullanan karanlık odaklar ve yerli işbirlikçileri, gündeme yalan, iftira, manipülasyon ve dezenformasyon içerikli haberlerle sızarak ulusal güvenliğimizi tehdit etmeye başladı. Milletimiz bugüne kadar dijital terörün, yargıya darbe girişimine, siyaseti dizayn etme çalışmalarına ve toplumsal kaos girişimlerine şahitlik etti. Ve bunun ne derece tehlikeli, milli varlığımıza ne derece tehdit oluşturduğunu deneyimledi. Ve dijital terör, her gün yeni medyada dezenformasyonla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yine aynı şekilde sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan etiketlerle birlikte kaos meydana getirme amacı taşıyan terör örgütleri, kötü amaçlı organizasyonlar veya kişiler toplumda nefret söylemini yaymaya devam ediyor" denildi.

Açıklamada, "Günümüzde giderek artan yalan haber ve dezenformasyon tehlikesine karşı devletler, uluslararası kurumlar, teknoloji devi şirketler, bilim insanları ve gazetecilerin yanı sıra sivil toplum örgütleri ortak hareket ederek, daha büyük krizlere neden olmaması için ivedilikle adımlar atarken, bizde de aksini düşünmek kabul edilemez bir durumdur. Tahribat gücü yüksek, adeta kitlesel bir silaha dönüşen ve küresel bir güvenlik sorunu haline gelen dezenformasyonla mücadele elzemdir. Bu kapsamda TBMM Genel Kurulunda ‘dezenformasyonla mücadele düzenlemesi’ olarak bilinen ’Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni Uluslararası Medya Enformasyon (UMED) Derneği olarak destekliyoruz" ifadeleri yer aldı.