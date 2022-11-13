Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), “İfade ve düşünce özgürlüğünün sınırsız olma talebi, sorumsuz olması talebini içermemelidir” açıklamasını yaptı.

UMED sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İfade ve düşünce özgürlüğünün sınırsız olma talebi, sorumsuz olması talebini içermemelidir. İfade ve düşünce özgürlüğü, terör örgütlerinin PR’ının yapılmasını içermemektedir. Medya organları, illegal örgütlerin güçlerini kanıtlamak ve moral üstünlüğü sağlamak için kullandıkları mecra haline dönüşmemelidir. İllegal örgütler tarafından bir kez yapılan eylemi, ‘son dakika’ kuşaklarıyla aktarmak ve defalarca ekranlarda göstermek, bunun gibi her gün yüzlerce olayın gerçekleştiği algısını oluşturmaya hizmet etmektedir. Bu yönde yapılan yayınların bilerek veya bilmeyerek terörün propagandasını yapmaya katkı sağladığı unutulmamalıdır. Terör eylemlerinin başlıca amaçlarından birinin medya üzerinden topluma korku pompalamak olduğu unutulmadan, medya kuruluşları terörle ilgili haber ve programları özenle yayımlamaya azami dikkat göstermelidir” ifadelerine yer verdi.