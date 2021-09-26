Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi başladı

Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İnşallah ilim adamlarımızın yapacağı konuşmalar özellikle Avrupa ülkelerindeki namaz vakitleriyle ilgili sorunları asgariye indirir ve birlik sağlanmış olur” dedi.

Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi Programının açılışı Bağcılar’da yapıldı. Bugün ve yarın sürecek olan kongre Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Namaz Vakitleri Kongresi Kuran’ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kongrenin sonunda namaz birliğinin sağlanmasının hedeflendiğini ifade ederek, “Bugün ve yarın gün boyunca Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresini İstanbul’da düzenlemiş bulunmaktayız. 2016 yılından itibaren başlayan özellikle Avrupa ve ileri enlem ülkelerindeki namaz vakitleriyle ilgili ortaya çıkmış olan sorunları itilafları gidermek, takvim birliği ve namaz vakitlerindeki birliği sağlama konusunda çalışmalar yapılıyordu. Bugün yapılmış olan çalışmaların sonucu kongrede bütün Avrupa ülkelerinden ve çeşitli ilim adamlarının katılması sonucunda neticeye kavuşturulacak, namaz vakitlerindeki farklılıkları asgariye indirecek bir itilaf sağlanacak. Birliğin bugün ve yarın kongrelerde yapılan müzakereler neticesinde sonuca kavuşturulacağını düşünüyorum. İnşallah ilim adamlarımızın yapacağı konuşmalar özellikle Avrupa ülkelerindeki namaz vakitleriyle ilgili sorunları asgariye indirir ve birlik sağlanmış olur” dedi.

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