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Uluslararası İstanbul Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası İstanbul Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde yılın en iyi avukatı ödülü Av. Aziz Bingöl’e verildi.

Genel 23.06.2022, 16:09
Uluslararası İstanbul Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası İstanbul Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde yılın en iyi avukatı ödülü Av. Aziz Bingöl’e verildi.

Uluslararası İstanbul Ödülleri töreni iş, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. Sunuculuğunu Ebru Akel ve Onur Büyüktopçu’nun yaptığı, ödül töreni renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul PR Prodüksiyon’un organizatörlüğünü üstlendiği ve bu yıl 1.’si düzenlenen ödül töreninde Demet Akalın ve Sinan Akçıl sahne performansı ve şarkıları ile geceyi renklendirdi. Ödül töreninde yılın en iyi avukatı ödülü yaşı itibariyle genç olmasına rağmen Türkiye’nin birçok tanınmış kişilerin ve kurumların avukatlığını yapan Av. Aziz Bingöl’e verildi.

Törende bir konuşma yapan Av. Aziz Bingöl, "Bu şahane gecede bizleri bir araya getiren mümtaz kişilikleri olan Burak Saymaz ve Burak Işık’a teşekkür ediyorum. İnsanların yüzünde tebessüm bırakmanın çok kıymetli olduğunu iyi bilenlerdenim. Bu vesileyle gülmenin iyileştirici gücüne inanan, bu gaye ile vaktini, nakdini, alın terini ve en önemlisi inancını feda eden Gülmek İyileştirir Derneği’nin her bir ferdine ayrı ayrı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bende bu ödülü her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa karşı mücadele edenlere armağan ediyorum. Hayat mottom olan gülmek iyileştirir, adalet iyi hissettirir inancı ve sözlerimle herkesi sevgiyle selamlıyorum” dedi.

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