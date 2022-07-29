Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali başladı

Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste “Dünya’nın En İyi Kültür-Sanat Festivali” ödülü alan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Taksim’de başladı.

Pandemi nedeniyle son iki yıl kısıtlı şartlarla yapılan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali’nin açılışı Taksim Meydanı’nda görsel bir şölen ile yapıldı. Dünyanın dört bir yanından festivale katılan ülkelerin geleneksel ve renkli kostümlü kültür elçileri bu yıl da Taksim Meydanı’nda unutulmaz anlar yaşattı. Tüm dünyaya barış ve sevgi mesajlarının verileceği törende adeta görsel bir şölen sergilendi. Brezilya, Meksika, Hollanda, Azerbaycan, Türkmenistan, Hollanda, Bulgaristan, Macaristan, Japonya, Çin, Pakistan, Güney Kore ve Hindistan gibi tam 64 ülke renkli ulusal folklorik elbiseleriyle kendilerine has müzikleriyle Taksim’de ülke bayraklarıyla yer aldı.

Katılımcı ülkelerden dans grupları kendi oyunlarını sergilerken Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali komitesi Atatürk Anıtı’nda çelenk bıraktı. Törende Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de bir konuşma yaptı.

“Dünyada bizden başka hiçbir festival iki yıl içerisinde sahnelerini açmadı”

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne Dünya Festivaller Birliği tarafından en büyük ödül olan Sanat Onur Ödülü’nün verildiğini dile getiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “23 yıldan beri ara vermeden festivali devam ettirdiğimiz için Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne Dünya Festivaller Birliği tarafından en büyük ödül olan Festivaller Birliği Sanat Onur Ödülü verildi. Dünyada bizden başka hiçbir festival pandemiden sonra iki yıl içerisinde sahnelerini açmadı. Bu nedenle bu festivali biz yaparken Dünya Festivaller Birliği’nin uyarılarıyla önce rotamızı çizdik. Biz kendimiz çalıp kendimiz oynamayacağız. Dünya buraya gelecek. Burada dünyanın kültürünü sanatını geçmişteki yaşantısını öğrenmeye çalışacağız. Bu sene 64 ülke bin 500 sanatçı ile Mimar Sinan Köprüsü üzerinde ‘Sevgi Birbirimize, Barış Hepimize’ diyeceğiz“ diye konuştu.

“İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin Rusya’nın işgaline son veren bir festival olmasını yürekten diliyoruz“

Ukraynalı çocuklar ve Rus ekibini yan yana getirdiklerinde hiç savaş yokmuş gibi birbirlerine sarıldıklarını ifade eden Başkan Akgün, “Çıktığım her konuşmamda bunu dile getirdim. Ben özellikle geldikleri günden beri Ukraynalı çocuklar ile Rus ekibinin yan yana getiriyorum ve sanki hiç savaş yokmuş gibi birbirlerine sarılıyorlar. Gençlerin ve çocukların vermiş olduğu mesajı büyükler aldığı zaman dünya zaten güllük gülistanlık olur. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne 18 yaşının altında kimse katılamaz. Sadece Ukrayna çocuklarla katıldı. Çünkü büyükler savaşıyor. Buradaki Ukraynalı çocuklar Rusya’dan gelen büyüklerle yan yana her gün yemek yiyorlar. Birbirleriyle şakalaşıyorlar. Bu barışı ve mesajı hem başta Rusya’nın hem de bu savaşı durdurma gücü olan dünyayı yöneten platformların duyması lazım. İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin Rusya’nın işgaline son veren bir festival olmasını yürekten diliyoruz" dedi.