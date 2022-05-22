Uluslararası Hukukçular Birliği Evrensel Adalet Çağrısı Kurultayı sonuç bildirisi açıklandı

Uluslararası Hukukçular Birliği tarafından Konya’da gerçekleştirilen İnsan Hakları Konferansı-Evrensel Adalet Çağrısı Uluslararası Konferansı sonuç bildirisi açıklandı.

Uluslararası Hukukçular Birliği tarafından 20-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen İnsan Hakları Konferansı - Evrensel Adalet Çağrısı temalı uluslararası konferans 40 ülkeden hukukçunun katılımıyla gerçekleştirildi. Konferansa İstanbul 2 No’lu Barosu ve Ankara 2 No’lu Barosu ile HUDER de katıldı. Konuşmacılar 5 farklı oturumda adalet, hukukun egemenliği ve insan hakları ile ilgili konuları ele aldı.

Sonuç bildirisini Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Refik Korkusuz açıkladı. Sonuç bildirisinde şunlar kaydedildi:

“Sosyal adaleti tüm dünyada uygulamanın önemi. Hukukun üstünlüğü amacına yönelik olarak insan hakları ve uluslararası hukukun işlevselliğinin sağlanması. Kudüs şehri ve Filistin topraklarındaki kültürel varlıkların hukuki olarak korunması, uluslararası insani hukuk ihlallerinin bağımsız olarak izlenmesi. Adalet kavramıyla, insan hakları ve uluslararası insan hakları sözleşmeleri arasındaki ilişkinin tüm dünyada işlevsel hale getirilmesi, Arakan’da Rohingya’nın maruz kaldığı soykırımı ve zorunlu göçü durdurarak şartlarını iyileştirmek, insan hakları ihlallerinin faillerinin tüm dünyada kovuşturmaya tabi tutulması ve cezalandırılması. Avrupa’yı, başta aile hukuku olmak üzere mültecilerin ve diğerlerinin kültürel ve dini çeşitliliğine saygıya davet. Doğu Türkistan’da her türlü insan hakları ihlallerinin acilen önüne geçilmesi, Keşmir ve Filistin halkına yönelik olarak Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması. Yemen ve Sudan’daki her türlü insan hakları ihlallerinin ve katliamların durdurulması ve Ukrayna’ya karşı savaşın sona erdirilmesi. Dünyanın tüm ülkelerinde Anayasa Mahkemelerinin uygulamalarının adalet kavramıyla uyumunu sağlamak. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası mekanizmalara çağrıda bulunmak ve çatışmaların devam ettiği ülkelerde kuvvet kullanımının sona erdirilmesi için çağrıda bulunmak. Kadınlar ve çocukların temel hak ve özgürlüklerinin korunması, güçlendirilmesi, pekiştirilmesi ve daha iyiye evrilmesinin sağlanması. Hindistan ve Sri Lanka’da azınlık hakları ihlalleri konusunda araştırma ve çalışmalar yapmak ve bunları belgelemek. Mültecilerin zulüm, tehdit, şiddet ve zaruret nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları ülkeleri göz önünde bulundurarak, gittikleri ülkelere ve uluslararası topluma mültecilerin haklarına ilişkin yükümlülüklerini hatırlatmak ve temel insani haklarından yararlanmalarını sağlayarak şartlarını iyileştirilmeye çalışmak.”

Konferansın sonuç bölümünde insan hakları mekanizmalarının etkinleştirilmesinin, uluslararası sözleşmelerin işlevleştirilmesinin, bunların tüm halklar için tarafsız bir şekilde uygulanmasının sağlanmasının gerekliliği ve tüm insanların uluslararası kabul görmüş haklarda eşit olmaları ve adaletten yararlanmaları gerektiği vurgulandı. Birleşmiş Milletler’in kendi almış olduğu kararların gereğini yapmak ve yukarıda belirtilen hususlara uymak zorunda olduğu hatırlatıldı.