Uluslararası Heykel Sempozyumu Büyükçekmece’de başladı

23. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin en önemli ayaklarından biri olan Uluslararası Heykel Sempozyumu başladı.

Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez “Dünya’nın en iyi kültür ve sanat festivali” ödülüne layık görülen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl da dünyanın farklı ülkelerinden gelen heykeltraşları bir araya getirdi. Ekoloji teması üzerinde blok mermerleri şekillendirmeye başlayan heykeltraşların eserleri sanat seveler tarafından merakla bekleniyor.

Bu yıl 6 ülke katıldı

29 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan 23. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde her yıl gerçekleşen Uluslararası Heykel Sempozyumu’na bu yıl 6 ülkeden sanatçılar katılıyor. Küratörlüğünü Nurettin Bektaş’ın yaptığı Uluslararası Heykel Sempozyumu için Polonya’dan Wiktar Kopacz, Yunanistan’dan Panagiotis Lamprau, Ekvator’dan Milton Ramon Estrella, Gürcistan’dan Jumber Jikia, Bulgaristan’dan Milena Mladenova, Türkiye’den Nilhan Sesalan ve Mustafa Bulat blok mermer üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor.