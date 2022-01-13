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Uluslararası Gençlik Ödül Programı’na katılan genç sayısı 20 bine ulaştı

Dünyada 130’dan fazla ülkede uygulanan ve Türkiye’de Akfen Holding desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsilinde 18’nci yılına giren ‘14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik kişisel gelişim programı’ Uluslararası Gençlik Ödül Programı’na katılan sayısı 20 bine ulaştı.

Genel 13.01.2022, 12:32
Uluslararası Gençlik Ödül Programı’na katılan genç sayısı 20 bine ulaştı

Dünyada 130’dan fazla ülkede uygulanan ve Türkiye’de Akfen Holding desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsilinde 18’nci yılına giren ‘14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik kişisel gelişim programı’ Uluslararası Gençlik Ödül Programı’na katılan sayısı 20 bine ulaştı.

Dünyada The Duke of Edinburgh’s International Award adıyla yürütülen Uluslararası Ödül Programı, Türkiye’de Akfen Holding’in desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) temsilinde kapsamını hızla genişletiyor. Gönüllü Hizmet, Fiziksel Gelişim, Beceri Geliştirme, Macera ve Keşif bölümleriyle tüm dünyada 14-24 yaş arasındaki gençlerin bireysel gelişimine katkı yapmayı amaçlayan Uluslararası Ödül Programı, Türkiye’de kurumsal olarak uygulanışının 18’nci yılına girerken, programa katılan genç sayısı 2021 yılı sonuyla birlikte 20 bine ulaştı.

2021 yılında toplam 740 katılımcı genç ödül yolculuklarını tamamlarken, Altın Kategoriyi başarıyla bitiren 12 öğrenci, 12 Ocak 2022 Çarşamba akşamı Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’nda düzenlenen ödül töreninde sertifikalarını aldılar. Törene TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ve davetliler katıldı.

“Zor şartlarına rağmen programa devam ettiler”

Sultan Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, pandemi dönemindeki zor şartlara rağmen Ödül Programı’nı tamamlayarak ödül almaya hak kazanan gençlere ve ailelerine, ödül liderlerine, ödül merkezi yöneticilerine, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’na teşekkür etti. Yılmaz, “Ödül programının 2001 yılından bu yana TİKAV’da uygulanmaya başlanıp Türkiye’nin her köşesine yayılmasına imkan sağlayan ana sponsorumuz Akfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın başta olmak üzere değerli Akın Ailesine maddi ve manevi katkıları için teşekkür ederim. Bu destekler olmasaydı, Ödül Programı yirmi bin gençle buluşamaz, 19 ilde 132 Ödül Merkeziyle iş birliği yapamaz, 800’den fazla gönüllü ile yolunu paylaşamazdı” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde 27 ödül merkezi ile sözleşme imzaladı

Verilen bilgiye göre Uluslararası Gençlik Ödül Programı, 2021 yılı sonu itibariyle, Türkiye’de 132 aktif Ödül Merkezi, 8 binden fazla aktif katılımcısı, bini aşkın aktif gönüllüsü ile faaliyetlerine devam ediyor. Gençlere fayda sağlamayı odağına alan Ödül Programı, pandemi dönemini içeren 2020 yılının başından bu yana 27 ödül merkezi ile alt lisans sözleşmesi imzaladı. Ödül Programı kapsamında, 2021 yılının Eylül ayında, toplumdaki tüm gençlere fırsat eşitliği oluşturarak, gönüllülük esasına dayanan çalışmalar yürütülmek üzere, Serebral Palsili Çocuklar Derneği ile stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.

Uluslararası Gençlik Ödülü Programı, 130’dan fazla ülkede uygulanan, dünyanın önde gelen gençlik programı olarak biliniyor. Programa 14-24 yaş aralığındaki tüm gençler katılabiliyor. Katılım tamamen gönüllü olmakla birlikte Ödül Programı, gençlerin kişisel olarak kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, özgüven ve öz disiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor.

Gençlerin Ödül’ü almak için Gönüllü Hizmet, Fiziksel Gelişim ve Beceri Geliştirme bölümleri için haftada birer saat faaliyetlerde bulunmaları ve Macera ve Keşif Yolculuklarına katılmaları gerekiyor. Dünyada 13 milyon gence ulaşan programın dünyada iş ve üniversitelere kabul edilmede başlıca seçme kriteri sayılması dikkat çekiyor.

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