Türk ve Dünya mutfağını yakından tanıma fırsatı sunan "Uluslararası Beyoğlu Lezzet Festivali" başladı.

Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Uluslararası Beyoğlu Lezzet Festivali" düzenlendi. Galataport Saat Kulesi Alanı’nda yapılan festivale Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, Meksika İstanbul Başkonsolosu Maria Isabel Arvide, Libya İstanbul Başkonsolosu Salahedden Alkasah ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Festival; Türkiye’den Azerbaycan’a, Rusya’dan Belarus’a, Brezilya’dan İtalya’ya kadar 14 ülkenin yöresel lezzetlerini bir araya getirecek. Paneller, atölyeler, ödüllü yemek yarışmaları ve birbirinden değerli sanatçıların konser vereceği festival, 19 Haziran’da sona erecek.

“Sanat ne kadar önemliyse yemek de önemli”

Uluslararası Beyoğlu Lezzet Festivali’nde konuşan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, “Festivalin bugün ilk günü, çok beğendik. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın dediği gibi ‘İlk defa böyle bir etkinlik, festival yapılıyor’. Bence çok başarılı. Çok güzel bir yerdeyiz. Gördüğümüz kadarıyla büyük bir ilgi topladı. Burada ülkelerin kendini tanıtma amacı var. Sanat ne kadar önemliyse yemek de önemli, yemek de bir sanat. Azerbaycan’ın yemekleri çok meşhur. Türk yemekleriyle ortak noktaları var ama yine de özel noktaları da var. İnşallah insanlar beğenirler, bizim de mutfağımızdan tadarlar” açıklamasında bulundu.

“Farklı ülkelerin başkonsoloslarıyla gerçekleştirilen Dünya’daki ilk festival”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, “Uluslararası Beyoğlu Lezzet Festivali; ülkelerin, insanların birbirlerini yemek kültürleriyle tanımaları için bir fırsat. 3 yıl önce göreve geldiğimde başkonsoloslarla beraber toplantı yapmıştık. Sayın başkonsoloslarımıza bu fikrimizi ifade ettik. Bir tarafta başkonsolosluklar, bir tarafta Beyoğlu Belediyesi; birlikte gastronomi festivali gerçekleştirmenin teklifini sunduğumuzda bütün başkonsoloslar varız dediler. Müthiş bir fikir olarak kabul edildi. Bugün 14 ülke, birlikte bir gastronomi festivali gerçekleştiriyoruz. Tabii ki çok sayıda gastronomi festivali gerçekleştiriliyor ama farklı ülkelerin başkonsoloslarıyla gerçekleştirilen bildiğim kadarıyla Dünya’daki ilk festival bu” şeklinde konuştu.