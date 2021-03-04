Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nden Şuşa’ya destek

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB), Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde Üzeyir Hacıbeyli adına inşa edilecek olan okula 50 bin TL’lik katkıda bulundu.

UAESEB Genel Başkanı Talip Geylan, UAESEB’in Türk Dünyası’ndaki kültürel ve eğitim işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla kurulduğunu ifade etti. Geylan, UAESEB’in Türk Dünyası idealinin vücut bulmuş hali olduğunu vurgulayarak, “Birlik olarak ülkelerimiz arasında var olan duygusal bağın kuvvetlendirilmesi ve başta eğitim, bilim ve kültür olmak üzere her alanda işbirliğinin artırılması amacıyla gayret ortaya koyuyoruz. Bu anlamda sergilenen her türlü faaliyete de imkanlarımız ölçüsünde destek oluyoruz. Türk kültürü açısından büyük önem arzeden Şuşa şehrinde Azerbaycan Milli Marşı’nın bestecisi Üzeyir Hacıbeyli adına okul yaptırılacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ı özellikle tebrik ettiğini belirten Geylan, “Türk Dünyası’nın dört bir yanında bulunan eğitimciler olarak, Milliyetçi Hareket’in lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin iradesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in takdirleriyle ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın organizasyonuyla yürütülecek bu sürece emek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca projenin her safhasını büyük bir heyecan ve özveriyle takip eden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ı da özellikle tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.

Geylan açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Bu inisiyatifin doğuracağı yeni iklim, inşallah Türk coğrafyasının her yanına dalga dalga yayılacaktır. Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği olarak bu projeye katkımızı ifade ediyor ve tüm vatandaşlarımızı da ‘Gelin, çorbada tuzumuz olsun’ diyerek bu hayırlı hizmete destek olmaya davet ediyoruz.”