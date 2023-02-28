Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’ndan Türkiye’ye tıbbi röntgen cihazları desteği

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA), deprem felaketinin ardından Türkiye’ye tıbbi röntgen cihazları gönderdi.

Deprem felaketinin ardından uluslararası kurumlar Türkiye’ye yönelik yardımları devam ediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) tarafından yapılan açıklamada, acil durum yardım paketi kapsamında Türkiye’ye tıbbi röntgen cihazları gönderdi. Açıklamada, Türkiye’nin tıbbi müdahale sistemini güçlendirmek için acil yardım olarak Türkiye’ye portatif ve mobil tıbbi röntgen cihazları gönderildiği belirtilerek, “Cihazlar, hasarlı tıbbi görüntüleme ekipmanının yerini alacak şekilde konuşlandırılacak. Etkilenen alanlar için ilave makineler için satın alma süreçleri devam etmektedir” denildi.

UAEA’nın önümüzdeki haftalarda Türkiye ve Suriye’ye teknik desteğin yanı sıra X-ray cihazları da dahil olmak üzere daha fazla destek paketi göndermeye hazırlandığı aktarılan açıklamada, “Sarsıntılardan etkilenen binaların yapısal hasarını değerlendirmek ve bu tür ekipmanları çalıştıran personeli desteklemek için tahribatsız test ekipmanı ihtiyacını değerlendiriyor” denildi.

UAEA’nın depremin ülkedeki radyoaktif kaynakların güvenliği üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinde uzman desteği sağlamak üzere Türkiye’ye yardım teklifinde bulunduğu aktarılan açıklamada, “Türkiye’deki yetkililer, UAEA Olay ve Acil Durum Merkezi’ne, depremlerden etkilenen bölgelerde radyoaktif kaynakların radyolojik güvenliği ve güvenliği ile ilgili bilinen bir sorun olmadığını bildirdi” denildi.

UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi ise yaptığı açıklamada, "Bu hızlı yardımı sağladığı için Japonya ve ABD’ye teşekkür etmek istiyoruz ve bağışçılardan daha fazla yardım çağrısında bulunuyoruz. UAEA, müdahale çabalarında Türkiye ve Suriye’yi desteklemeye devam edecek ve UAEA’nın teknik işbirliği programı kapsamında önemli ek yardım sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.