Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: “Zaporijya Nükleer Santrali’nden radyoaktivite sızıntı yok”

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IEAE) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali’ne bir merminin isabet ettiğini ancak reaktörlerin etkilenmediğini ve radyoaktif sızıntının olmadığını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’da Zaporijya Nükleer Santrali’ni ele geçirmesinin ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IEAE) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durumla ilgili basın toplantısı düzenledi. Grossi, bir merminin bir binaya çarparak yangına sebep olduğunu ancak reaktörleri etkilemediğini söyledi. Grossi, "Bir mermi bir binaya isabet attı ama bu bina reaktörlerin bir parçası değildi. Merminin isabetiyle yangın çıksa da kontrol altına alındı" açıklamasını yaptı.

Santralde reaktörlerin güvenlik sistemlerinin etkilenmediğini ve radyoaktivite salınımının olmadığını kaydeden Grossi "Santralin 6 reaktörün tüm güvenlik sistemleri hiçbir şekilde etkilenmedi, radyoaktif sızıntı olmadı. Radyoaktiviteyi ölçen sistemler tamamen çalışır durumda" ifadelerini kullandı.

İki kişi yaralandı

İki kişinin yaralandığını bildiren Grossi, “Durum gergin bir şekilde devam ediyor. Bütün üniteler arasında sadece bir ünite yaklaşık yüzde 60 kapasitesiyle çalışıyor. Diğer tüm birimler şimdi ya kapatıldı ya da başka nedenlerle zaten kullanım dışıydı. 2 kişinin yaralandığını belirtmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Grossi, Ukraynalıların hala Zaporijya’daki reaktör kontrol odasını işlettiğini ama sitenin kontrolünün Ruslarda olduğunu söyledi. Grossi "Ukraynalı personel Zaporijya nükleer santralinde operasyon yürütüyor. Zaporijya ve Çernobil, Rus askeri birliklerinin etkin kontrolü altında. Umarım aradaki fark açıktır" dedi.

Ukrayna’daki nükleer santrallerin güvenliğini garanti altına almak için Rus ve Ukraynalı taraflar arasındaki müzakereleri koordine etmek için Çernobil’e gitme teklifinde bulunduğunu duyuran Grossi, "Ukrayna ve Rusya’ya, müzakereci olarak Çernobil’e şahsen seyahat edebileceğimi bildirdim" sözlerini ekledi.