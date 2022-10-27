“Uluslararası akreditasyona en çok sahip ikinci ülke Türkiye”

Lobin International tarafından düzenlenen 2022 Global Kalite Zirvesine katılım sağlayan BHT Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Reşat Bahat, sağlık sektörüne dair gerçekleşen panelde, “Sağlıkta kaliteyi yakalayabilmek için Türkiye çok uzun yollardan geçti. Şimdi birçok ülkeden hastalar ülkemizi tercih ediyor. Çünkü dünyada ABD’den sonra uluslararası akreditasyona sahip hastane sayısı en çok olan ülke Türkiye’dir” dedi.

Türkiye’de ve uluslararası alanda tüketicinin bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurumlarla ve kişilerle işbirliği yapan Lobin International, “2022 Global Kalite Zirvesi”ni düzenlendi. Daha önce Brüksel, Frankfurt, Saraybosna, Belgrad, Paris ve Amsterdam gibi başkentlerde gerçekleşen zirve, bu yıl da sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın isimlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Birçok farklı sektörden bir araya gelen yetkililer zirve çerçevesinde yapılan panellerle dünya çapında kaliteye yönelik çalışmaların ve kalite yönetimi zorluklarının çözümlerini gündeme getirdi. Katılım sağlayanlar arasında BHT Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Reşat Bahat da sağlık sektöründe Türkiye’nin kat ettiği yola dikkat çekti.

“Dünyada ABD’den sonra uluslararası akreditasyona sahip hastane sayısı en çok olan ülke Türkiye’dir” diyerek hastanelerdeki kaliteli hizmet anlayışının gün geçtikçe daha da ileriye taşındığını aktaran Op. Dr. Reşat Bahat sözlerine söyle devam etti:

“Bugün hemen her ülkeden onkolojik cerrahiden organ nakline saç ekiminden plastik cerrahiye kadar, Türkiye’ye gelip hizmet alan hastalar var. Sağlığın kalitesizi olmaz. Kalitesizliğin resmi cezası da var. Türkiye bu noktalara çok uzun yolculuklardan geçerek geldi. Kaliteli hizmetin çıktısı şifaya kavuşmuş hasta demektir ve kaliteli hizmet 24 saat süreklilik ister. Bütün bu yolculuk sağlıkta uluslararası kalite ve akreditasyon standartları ile oluştu. BHT’NİN hikayesi de kalitenin hikayesidir. Türkiye’de özel sektörün bu başarısı tekrarlayan bir başarıdır. Sürekliliği olan ve tekrarlayan iş şans değildir.”