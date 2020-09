Ulukale köyündeki katliamın 26’ncı yılı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünün 26 yıl önce bugün teröristler tarafından yakılması ve şehitler verilmesi unutulmadı.

9 Eylül 1994 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından yakılan ve 13 şehidin verildiği Ulukale köyüne, Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder ziyaret gerçekleştirdi. Şehitler anıtına giderek dua eden Kaymakam Güder, pandemi kurallarını gözeterek vatandaşlarla bir araya geldi. Köy meydanına toplanan çocuklara oyuncak dağıtan Güder, onlarla sohbet ederek birlikte fotoğraf çektirdi. Köyün yeni yerleşim yerindeki görüşmelerinin ardından, bölücü terör örgütü tarafından yakılan eski köyün yerini de ziyaret eden Güder, incelemelerde bulundu.

Kaymakam Güder yaptığı açıklamada, “Bu gün acı ve hüznün birleştiği yüreklerin yandığı Ulukale köyü katliamının yıl dönümündeyiz. Tarihler 9 Eylül 1994’ü gösterdiğinde bir akşam vakti hain, hainliğini kalleşliğini bir kez daha göstermişti. Bir grup vatan haini PKK terör örgütü militanı kanlı eylemlerine bir yenisini ekliyordu. Çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşlı demeden köylüleri meydanda toplamış, rastgele ateş açarak masum vatandaşlarımızı ailelerinin gözü önünde şehit etmişler, köyü, köy camisini ateşe vererek adeta bir vahşet gerçekleştirmişlerdi. Terör alçak yüzünü bir kez daha gözler önüne sermişti. Bugün bu büyük acı hepimizin yüreğini kanatmaya devam ediyor. Bu aziz vatanın kutsal toprakları üzerinde gözü olan ve illegal hedeflerine alçakça saldırılarla tuzaklarla korku ve sindirme politikaları güderek ulaşmaya çalışan alçaklar hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar" dedi.

Güder, "Dün Ulukale köyümüzde ve kutsal vatanımızın dört bir yanında alçakça saldırılarla vatan sevdalısı bu aziz milleti yıldırmaya çalışanlar, 15 Temmuz’da ülkeyi karanlığa gömmek isteyenler bilsinler ki bu milletin her bir evladı namusu saydığı, en kutsalı kabul ettiği vatanı uğruna bir an dahi düşünmeden canını vermeye hazırdır. Onların hain planları, arkalarına aldıkları karanlık güçler asla hedefe ulaşamayacaktır. Milletimiz birlik ve beraberlik içinde hain güçlere ve onların işbirlikçilerine karşı her daim dimdik ayakta olacak, karanlık güçlerle kararlı mücadelesini sürdürecektir.Tarihe derin yaralardan biri olarak geçen Ulukale Köyü katliamında şehadete erişen aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.