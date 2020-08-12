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Uludağ’da aç kalan ayı çöpleri karıştırırken görüntülendi
ULUDAĞ’DA AÇ KALAN AYI ÇÖPLERİ KARIŞTIRIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ.
Genel 12.08.2020, 09:16
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Bursa Uludağ’da aç kalıp çöp karıştıran ayı böyle görüntülendi. Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da ayılar zaman zaman Sarıalan ve Oteller bölgesindeki çöp konteynerlerine yiyecek aramaya devam ediyor.
Sarıalan’da aç olan bir ayı çöpteki yemek kalıntılarıyla karınlarını doyurmaya çalışırken onu gören Bursalı vatandaşlar araçlarıyla yanlarına kadar yaklaşarak görüntü almaya başladı.
Araçta bulunanlar, "Yanaşma arabaya saldırır ha", "Sarıalan’da her zamanki gibi bizim ayılar", "Her zamanki kardeş" diyerek heyecanını gizlemezken, konuşmalar cep telefonu tarafından kaydedildi.
Çöp kutularını karıştıran ayı bir süre sonra gözden kaybolarak tekrar ormana döndü.
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