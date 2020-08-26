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Uludağ kaçak yapılardan temizleniyor
OSMANGAZİ BELEDİYESİ, ULUDAĞ’DA ORMAN ARAZİSİ ÜZERİNE KAÇAK OLARAK İNŞA EDİLEN İKİ KATLI VİLLAYI YIKTI.
Genel 26.08.2020, 13:19
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Osmangazi Belediyesi, Uludağ’da orman arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen iki katlı villayı yıktı.
İlçenin dokusuna zarar veren yapılarla mücadelesini sürdüren Osmangazi Belediyesi, Uludağ’ı kaçak yapılardan temizlemek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Süleymaniye Köyü’nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen iki katlı villa, iş makinesi ile yıkıldı. Ormanlık alana ruhsatsız olarak inşa edilen villanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda ikaz eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, buna asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
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