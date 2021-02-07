Ulucanlar’da çevreci aydınlatma

Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ndeki elektrikli aydınlatma direkleri, güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma direkleriyle değiştirildi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde ekonomik ve ekolojik aydınlanma dönemi başladı. Bu uygulama sayesinde çevreye hiç zarar vermeyecek şekilde aydınlatma sağlandığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “İlk olarak Hamamarkası bölgesinde hayata geçirdiğimiz bu uygulamayı Altındağ’ın diğer bölgelerinde de giderek yaygınlaştırıyoruz. Önce Hamamarkası bölgesinde denedik ve çok verimli olduğunu gördük. Vatandaşlarımız da bizler de çok memnun kaldık. Ardından Hamamönü bölgesinde hayata geçirdik. Burada da amacımıza ulaştık. Bunun üzerine Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde var olan elektrikli aydınlatma direklerini güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma direkleriyle değiştirdik. Bu uygulamayı Altındağ’ın diğer alanlarında da hayata geçireceğiz inşallah” dedi.

“Paneller sayesinde gün boyu depo edilen güneş enerjisinden gece boyunca aydınlatmada faydalanıyoruz”

Balcı, güneş enerjili aydınlatma uygulamasıyla ilgili şunları kaydetti:

“Kullanımını ve verimini denediğimiz bir sistemi Altındağ’ımızın bir başka bölgesinde daha hizmete geçirdiğimiz için mutluyuz. Hamamönü ve Hamamarkası bölgesinde aydınlatma güvenlik açısından çok önemliydi. Aydınlatmanın çok daha iyi olması bölgenin güvenliği açısından oldukça önem taşıyordu ve vatandaşlarımızdan da bu konu ile ilgili çok talep geliyordu. Bu bölgelerde bu sorunu hem ekonomik hem de çevreye dost olan güneş enerjisiyle aydınlanma sistemi sayesinde çözdük. Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde bu uygulamadan çok memnun kalacağımıza inanıyorum. Her biri 4 buçuk metre yüksekliğinde olan solar aydınlatma direklerini bölgeye diktik. Her birinin üzerinde güneş enerjisi paneli bulunuyor. Bu paneller sayesinde gün boyu depo edilen güneş enerjisinden gece boyunca aydınlatmada faydalanıyoruz. Hem ekonomik hem de doğal enerji tüketiyoruz.”