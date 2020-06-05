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Ulucami’de ilk cuma namazı coşkusu

BURSA’DA 16 MART'TAN BU YANA TOPLU İBADETE KAPALI OLAN ULU CAMİ'DE AYLAR SONRA İLK CUMA NAMAZI KILINDI.

Ulucami’de ilk cuma namazı coşkusu

BURSA’DA 16 MART'TAN BU YANA TOPLU İBADETE KAPALI OLAN ULU CAMİ'DE AYLAR SONRA İLK CUMA NAMAZI KILINDI.

05 Haziran 2020 Cuma 14:18
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Ulucami’de ilk cuma namazı coşkusu

Bursa’da 16 Mart’tan bu yana toplu ibadete kapalı olan Ulucami’nin içinde aylar sonra ilk cuma namazı kılındı. Sosyal mesafe kuralına uyulduğu için cami içerisine sığmayan cemaat, avluda da namaz kıldı.

Tarihî Ulucami, aylar sonra cuma namazı için kapılarını açtı. Tarihî mabet hınca hınç doldu. Sosyal mesafeli kılınan namaz sebebiyle cami içerisine sığmayan cemaat, avlu ve bahçede namaz kıldı. Korona virüsü salgını sebebiyle 16 Mart’tan bu yana toplu ibadete kapalı olan Ulucami’nin içerisinde ilk defa toplu namaz kılındı. Geçen hafta kılınan ilk cuma namazının ardından bu hafta da sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan ilk cuma namazında vatandaşlar cami içerisini doldurdu. Sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan cemaat cami içerisine sığmayınca bazı vatandaşlar avlu ve parklarda da saf tuttu.

Namazı kılan vatandaşlar dua ettikten sonra sosyal mesafe kuralına uyarak evlerinin yolunu tuttu.

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