Ülkenin doğusunda kar, Marmaris’te deniz keyfi

Türkiye’nin doğusunda soğuk ve kar yağışlı hava etkili olurken, sahil kasabalarında da vatandaşlar güneşli hava güneşli havanın tadını çıkartırken, Muğla’nın Marmaris ilçesinde halk plajı ve Uzunyalı Plajı’nda balık tutan ve denize giren vatandaşlar gönüllerince bir gün geçiriyor.

Hava sıcaklığının 20 dereceye çıktığı Marmaris’te özellikle yerleşik yaşayan yabancılar Aralık ayında da denize girmeye devam ediyorlar. Olta balıkçıları ise oltalarını denize atarak balık avlamayı sürdürüyor. 66 yaşındaki Selahattin Damaroğlu, "Uzun zamandır balık yok. Biz de ’sadece balıkta geçen zaman ömürden yemezmiş derler’ diyerek hobi olarak balık beklemeye devam ediyoruz. Az önce üç genç hanım denize giriyordu, eskiden böyle havalarda bizde girerdik, Marmaris için normal bir durum’’ dedi.

Ailesi ile Rusya’dan gelerek Marmaris’e yerleşen ve her gün denize girdiğini belirten Katarina İvakin, "Denize girmeyi, yüzmeyi çok seviyorum. Suyun sıcaklığı yüzmek için gayet güzel. Rusya’da şu an eksi 15 derece hava var" şeklinde konuştu.