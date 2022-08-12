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Ülke ekonomine getirisi 5 milyar TL, jandarma hırsızlara karşı nöbet tutuyor

Siirt’e ’yeşil altın’ olarak nitelendirilen fıstığın hasadına sayılı günler kala İl Jandarma Komutanlığı fıstık bahçelerindeki önlemlerini arttı.

Genel 12.08.2022, 11:19
Ülke ekonomine getirisi 5 milyar TL, jandarma hırsızlara karşı nöbet tutuyor

Siirt’e ’yeşil altın’ olarak nitelendirilen fıstığın hasadına sayılı günler kala İl Jandarma Komutanlığı fıstık bahçelerindeki önlemlerini arttı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, hasadın yaklaştığı fıstık bahçelerinde önlemlerini arttı. Bağ ve bahçelerin bulunduğu bölgelerde devriyelerini sıklaştıran jandarma ekipleri, hırsızlara karşı gece görüş sistemli termal dron (İnsansız Hava Aracı) ile fıstık arazileri üzerinde havadan takip ve denetim yapıyor. Jandarma, ülke ekonomine 5 milyar TL katkı sağlayan fıstıkta hırsızlık olaylarını önlemek ve anında müdahale edebilmek amacıyla faaliyetler icra ediyor.

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