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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Marmaray duyurusu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02.00’ye kadar hizmet vereceğini duyurdu.
Genel 09.03.2022, 13:44
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02.00’ye kadar hizmet vereceğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02.00’ye kadar hizmet vereceğini duyurdu.