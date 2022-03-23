banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Bizim vicdanlarımız çok rahat
Bizim vicdanlarımız çok rahat
Ankara Barosu Başkanı Koranel görevinden istifa etti
Ankara Barosu Başkanı Koranel görevinden istifa etti
Tarım ve orman bakanlığı'ndan et fiyatlarına ilişkin açıklama
Tarım ve orman bakanlığı'ndan et fiyatlarına ilişkin açıklama
Balık tezgahlarında balık az, çeşit çok...
Balık tezgahlarında balık az, çeşit çok...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İBB’nin ulaşımdaki zam talebinin rededilmesine ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşımda zam talebinin UKOME’de reddedilmesine ilişkin yazılı açıklama yapılarak, “Zam teklifi yüksek bulunarak reddedilmiştir” denildi.

Genel 23.03.2022, 22:21
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İBB’nin ulaşımdaki zam talebinin rededilmesine ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşımda zam talebinin UKOME’de reddedilmesine ilişkin yazılı açıklama yapılarak, “Zam teklifi yüksek bulunarak reddedilmiştir” denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşımda zam talebinin UKOME’de reddedilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“29 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Kentiçi Toplu Ulaşım Sistemi içerisinde yer alan Servis ve Elektronik Bilet Ücretlerine (İ.E.T.T., Metrobüs, Metro, Marmaray ve Denizyolu Hatlarına) yüzde 15 oranında zam yapılmışken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 ay sonra 24.12.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksi, Taksi Dolmuş, Minibüs, İETT, Metrobüs, Metro, Marmaray ve Denizyolu Hatları dâhil tüm Toplu Ulaşım hatlarına yüzde 36’lık zam yapılması teklifi UKOME gündeme getirilmiş olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile zam teklifi yüksek bulunarak ayrı tarihlerde farklı zamların yapılmış olması nedeniyle (Servis ve Elektronik Bilet Ücretlerine 29/07/2021 tarihinde yüzde 15, Taksi, Taksi Dolmuş ve Minibüs Ücretlerine ise 23/12/2020 tarihinde yüzde 11 oranında zam yapılması sebebiyle) Servis Ücretleri ile Elektronik Bilete yüzde 20,28 oranında zam yapılması yönünde yazılı şerh konulmuştur.

Bu doğrultuda UKOME Kurul üyelerinin iradesini yok sayarak İstanbul Büyükşehir Belediyesince uygulamaya konulan Servis ve Elektronik Bilet Ücretlerine dair yüzde 36’lık artış hususunda idari yargıda hukuki süreç başlatılmıştır.

Akabinde 23.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesince önerilen bütün toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılması teklifine ilişkin olarak UKOME kurul üyesi Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü temsilcimiz Serdar Yücel tarafından yapılan açıklamada; 2019 yılından itibaren toplu ulaşımda yer alan modlara yapılan zam oranları karşılaştırıldığında Elektronik Bilet ücretlerine yüzde 111’lik artış yapılmasına rağmen Servis, Taksi, Taksi Dolmuş ve Minibüs Ücretlerine ise yüzde 84 oranında zam yapıldığı ifade edilerek, 24.12.2021 tarih ve 2021/12-1 sayılı UKOME kararında yer alan Servis ve Elektronik Bilet Ücretlerine dair hukuki süreç hatırlatılarak, savaş başta olmak üzere dünya genelindeki krizler nedeniyle artan ham petrol fiyatları sebebiyle bütüncül olarak gelen tekliften Taksi, Taksi Dolmuş ve Minibüs Ücret tarifelerinin ayrıştırılmak suretiyle daha önceki zam kararlarında kullanılan hesaplama yöntemindeki Akaryakıt Değişimi*0,30 çarpanı ile belirlenecek oranda ücret artışı yapılması önerisi Kurul Başkanı İBB Genel Sekreteri tarafından dikkate alınmayarak tüm toplu Ulaşım Ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılmasının oylatılması sonucunda Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla söz konusu zam teklifi yüksek bulunarak reddedilmiştir. “

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19